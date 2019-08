Ca sĩ Châu Việt Cường òa khóc tại tòa khi nghe tin mẹ bị tàu đâm

Sáng 8/8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm Châu Việt Cường ( tên thật là Nguyễn Việt Cường quê Quảng Ninh) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Cường. (Ca sĩ Châu Việt Cường trong phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó diễn ra vào ngày 7/3/2019) HĐXX đã xem xét trong phiên tòa phúc thẩm lần này có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đã chấp nhận giảm 2 năm tù cho Châu Việt Cường, tuyên án nam ca sĩ này 11 năm tù (trước đó bản án sơ thẩm là 13 năm tù). Do Châu Việt Cường đã khắc phục hậu quả nốt 200 triệu cho gia đình bị hại. Bên cạnh đó, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên chấp nhận giảm án 2 năm tù cho Châu Việt Cường. Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Châu Việt Cường tiếp tục thừa nhận bản thân đã sai khi sát hại nạn nhân nhưng đó là do ảo giác ma túy. Trong thâm tâm, bị cáo không muốn làm như vậy. Ở trong trại giam, Châu Việt Cường đã biết mẹ mình là bà Nguyễn Thị H. (SN 1958, trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) mới qua đời do tai nạn giao thông. Tại tòa, khi nghe luật sư nhắc lại biến cố của gia đình trong lý do kháng cáo,Châu Việt Cường đã òa khóc. Nạn nhân H. bị Cường nhét tỏi chết sau khi cả 2 cùng ngáo đá. Theo bản án sơ thẩm, đêm 5/3/2018, Châu Việt Cường đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội cùng một người bạn đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) để ngủ nhờ. Trong lúc đợi nhóm Châu Việt Cường đến, Thế chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng. Sau đó, Cường và 2 cô gái đến nhà Thế cùng sử dụng ma túy đá 3 lần và Cường đã quan hệ với một trong hai cô gái, là nạn nhân tên Huyền. Đến gần sáng, Cường định bắt xe ra sân bay nhưng không đón được xe nên lại quay về. Khoảng 8h sáng, Cường và Huyền bắt đầu bị ảo giác do "chơi" ma túy quá nhiều. Trong lúc bị ảo giác, Cường và Huyền liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân. Ảo tưởng Huyền bị ma nhập, Cường chạy xuống nhà lấy tỏi nhét vào miệng Huyền hơn 30 nhánh tỏi, khiến nạn nhân tử vong do ngạt cơ học, bít tắc đường hô hấp.



