Bố trẻ giết con trai 4 tháng ở Huế: Nguyên nhân vì con khóc mãi không nín

Mới đây, thông tin cháu bé 4 tháng tuổi ở khu phố 9, phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) tử vong khi ở nhà với bố gây xôn xao dư luận.



Sau khi vụ việc bé trai 4 tháng tuổi tử vong xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, trú ở Hà Nội) là nghi phạm chính của vụ án.

Tại đồn công an, Tuấn khai khoảng 14h30 ngày 12/7, vợ nhờ anh ta ở nhà trông con để đi siêu thị. Trong khoảng thời gian đó, đứa trẻ liên tục khóc. Dỗ con mãi không nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi của cháu bé.

Một lúc sau, thấy con trai không còn khóc và có dấu hiệu ngừng thở, Tuấn lập tức gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Cháu bé sau đó được người thân phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, tím tái, trên miệng có nhiều vết sữa.

Đối tượng Tuấn và căn nhà nơi xảy ra vụ án

Theo cơ quan công an, Tuấn và chị H.T. N.Y. (21 tuổi, vợ Tuấn) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, Tuấn vào Huế sinh sống cùng chị Y. như vợ chồng tại nhà bố mẹ ruột chị này nhưng không đăng ký kết hôn.

Chiều 12/7, chị Y. bận việc nên bảo Tuấn về nhà trông con trai mới sinh 4 tháng tuổi . Khoảng 17h cùng ngày, người thân gia đình chị Y. hốt hoảng khi thấy cháu nhỏ nằm bất động, toàn thân tím tái. Trong khi đó, Tuấn đã gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà.

Nhận tin báo, Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.

Đến trưa 13/7, Tuấn đến đầu thú tại Công an phường An Cựu, TP Huế. Ngay sau đó, nghi phạm được di lý về Công an thị xã Hương Thủy.

Ngày 14/7, sau khi chồng bị bắt, con chết, chị Y. cho rằng, chồng thiếu hiểu biết trong việc chăm sóc con nên để con bị sặc sữa chết chứ không phải cha giết con. Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi làm đám tang con, chị Y. viết:

"Với bản tính còn dại dột đã không chịu nỗi áp lực mất con đã bỏ đi và có ý định tự tử. Gia đình tôi trong lúc hoảng loạn mới trình báo lên công an. Tôi quá đau xót không biết chuyện gì xảy ra nên trình báo công an để khám nghiệm tử thi và thêm mục đích là tìm chồng tôi về... Khám nghiệm tử thi trả lời con tôi bị sặc sữa. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới thấy sự việc chỉ là chồng tôi ko biết chăm con…"