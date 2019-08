Bố ném con đẻ xuống giếng vì nghi vợ trộm tiền

(Kiến Thức) - Ngày 1/8, theo thông tin từ TAND tỉnh Nghệ An, đối tượng Trương Văn Đạt đã bị đưa ra xét xử với hành vi giết con đẻ vì nghi vợ trộm tiền của mình.

Mới đây, Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Đạt kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996) vào đầu năm 2019. Đến tháng 3/2019, chị H. sinh hạ được bé gái.

Trương Văn Đạt tại tòa.

Vào khoảng 18h ngày 22/3, sau khi ăn cơm xong cùng người thân, Đạt định đi mua thuốc lá thì không thấy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trong túi. Đạt hỏi vợ thì chị Hồng bảo không lấy. Sau đó, hai vợ chồng cãi nhau. Đạt tát chị Hồng ngã xuống sàn nhà. Chị Hồng sau đó ra ngoài khóc.

Thấy vợ vẫn không chịu đưa tiền, Đạt vào phòng bồng con gái mới 7 ngày tuổi ra sân, ném xuống giếng nước của gia đình. Mẹ Đạt kêu gọi mọi người đến cứu và vớt cháu bé lên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An giám định, cháu bé tử vong do ngạt nước. Chị Hồng không yêu cầu chồng đền bù dân sự.