Bộ Công an trả lời cử tri về tội phạm ma túy

Cử tri đề nghị Bộ Công an tăng khung hình phạt đối với tội phạm sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy.

Mới đây, một số cử tri đã kiến nghị tới Bộ Công an về việc tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán ma túy, trong đó đề nghị tăng khung hình phạt đối với loại tội phạm này.

Các cử tri cho rằng việc nghiện hút, sử dụng chất gây nghiện trong thanh thiếu niên dẫn tới hàng loạt vụ trộm cắp, giết người, tạo tâm lý bất an trong nhân dân.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công an cho biết trong tất cả loại tội phạm, tội phạm về ma túy phải chịu các hình phạt nghiêm khắc nhất. Mức xử phạt nặng hay nhẹ tùy thuộc vào tội danh, hành vi, tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của người vi phạm được quy định theo khung hình phạt trong BLHS 2015 hoặc Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản dưới luật khác.

Riêng hình phạt áp dụng đối với tội phạm về ma túy hiện nay được quy định tại Chương XX BLHS 2015 (gồm 13 điều, từ Điều 247 đến Điều 259), tất cả đều được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới. Trong đó, 9/13 tội danh có hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình; 3/13 tội danh có hình phạt cao nhất 10-15 năm tù, chỉ có một tội danh có hình phạt cao nhất đến bảy năm tù.

Theo Bộ Công an, thực tế đối với tội phạm về ma túy, các cơ quan tư pháp đã áp dụng nhiều hình phạt nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Số bị cáo phạm tội về ma túy bị kết án tử hình, chung thân nhiều nhất trong các loại tội phạm. Điều này thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật đối với loại tội phạm nguy hiểm này, đồng thời tội phạm về ma túy, nhất là tội đặc biệt nghiêm trọng không (hoặc ít) được đặc xá, giảm án so với các loại tội phạm khác.

Thời gian tới, trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát những bất cập, khó khăn, vướng mắc. Qua đó, Bộ Công an nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay.

Theo Bộ Công an, do ảnh hưởng của tình hình ma túy thế giới và khu vực, trực tiếp từ khu vực tam giác vàng làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Việt Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam. Tội phạm và tệ nạn về ma túy đang có xu hướng lan nhanh về vùng nông thôn, khu vực tập trung các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều công nhân, người lao động phổ thông.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.