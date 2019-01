Bộ Công an: Thông tin khởi tố ông Nguyễn Bắc Son là không chính xác

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết thông tin khởi tố cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trên mạng xã hội là không chính xác.

Ngày 4/1, Bộ Công an đã tổ chức buổi họp báo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Thiếu tướng Lương Tam Quang trả lời tại buổi họp báo

Trả lời báo chí về áp dụng các biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết tất cả các vụ việc này sẽ được đưa lên cổng thông tin điện tử Bộ Công an. "Do vậy, khi cổng thông tin điện tử chưa đăng tải thì những thông tin trên mạng xã hội là không chính xác"- ông Lương Tam Quang nói.



Tại họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành cùng về tội " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ". "Vụ việc này sẽ tiếp tục được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an" - ông khẳng định.

Tại họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh to lớn, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Cụ thể, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa…

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), đã điều tra, khám phá hơn 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 87.000 đối tượng, đạt tỉ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã quyết liệt mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm…

Công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chặt chẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, môi trường, đã phát hiện, bắt giữ hơn 22.000 vụ, hơn 33.000 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 1.336,58 kg heroin, 3.279,92 kg và 1.044.063 viên ma túy tổng hợp.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm rất quan trọng, năm thứ tư phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết để thực hiện các mục tiêu đề ra, lực lượng CAND xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục tăng cường tiềm lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng CAND đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ từ đòi hỏi thực tiễn của tình hình.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của lực lượng CAND đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm ANTT, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước cũng như trên từng địa phương.

Chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm.

Tập trung cao độ lực lượng, biện pháp cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, trấn áp và xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật…

Theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, để thực hiện các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chủ đề công tác năm 2019 là "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở". Phương châm hành động của toàn lực lượng CAND là "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".