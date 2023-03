Bộ Công an: Số bị can vụ các TT đăng kiểm không dừng ở 400

Chiều 3/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí tại họp báo. Ảnh: VGP.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, tính đến ngày 3/3, công an 28 tỉnh, thành phố đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm , 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh: môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; che giấu tội phạm.

"Số bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần 400 người như hiện nay vì các tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra", Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định.

Trước đó, ngày 2/2, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an đã có thông tin về một số vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm và Cục đăng kiểm Việt Nam.

Đại diện Bộ Công an cho hay, hiện nay cơ quan công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất mua bán trao đổi công cụ thiết bị phần mềm, sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Có thể nói đây là vụ án tham nhũng, như nhận định của lãnh đạo công an là có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt, từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới, đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả cực kỳ lớn cho xã hội.

Qua điều tra cho thấy, một vài lãnh đạo phòng kiểm định, Cục đăng kiểm nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp mã đăng kiểm, thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải, về phanh, đèn…

“Đấy cũng là lý do tại sao mà một số người nói, có những phương tiện cơ giới, trước khi đi đến trạm đăng kiểm, tất cả các bộ phận đều kêu trừ coi. Nhưng sau khi “làm phép” tại cơ quan đăng kiểm thì vẫn được cấp phép cho hoạt động trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Đó là nguyên nhân gây tai nạn như khi chờ đèn đỏ mà xe vẫn lao lên hay các tai nạn khác…”.

>>> Mời quý độc giả xem video: CA Bắc Ninh họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ: