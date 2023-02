Sai phạm tại trung tâm đăng kiểm, bao giám đốc "nhúng chàm"?

Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Ninh Bình: Ngày 20/2, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Nguyễn Sinh Phú (SN 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”. Từ năm 2021 đến nay, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Đăng kiểm viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình, Phú đã nhận tiền của nhiều chủ xe ôtô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới giả và Giấy chứng nhận kiểm định trái quy định để thu lợi bất chính số tiền gần 400 triệu đồng. Bắt Phó Giám đốc và hai kiểm định viên trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An: Ngày 18/2, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm 37-09D và bắt một phó giám đốc, hai kiểm định viên để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ. Ba người bị bắt gồm ông Nguyễn Tiến Hòa (40 tuổi, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, trưởng dây chuyền kiểm định), Nguyễn Ngọc Thạch (32 tuổi, kiểm định viên) và Cao Xuân Đạt (35 tuổi, kiểm định viên). Những người này đã móc nối với "cò" và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi vi phạm. Một số lỗi thường được nhóm kiểm định viên "ngó lơ" như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định… Tùy vào lỗi vi phạm, ngoài tiền thu theo quy định của Nhà nước, những người này nhận tiền hối lộ số tiền từ 100.000 - 1 triệu đồng. Số tiền nhận hối lộ được, ông Đạt tập hợp để cuối tuần chia cho những người liên quan. Tạm giữ Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Lào Cai: Ngày 18/2, Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đức Minh (44 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2401D) về hành vi nhận hối lộ trong quá trình kiểm định xe cơ giới. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an đã tạm giữ, niêm phong các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng: Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tấn (sinh năm 1976), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Đà Nẵng; Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1980), đăng kiểm viên và Lương Kim Quang (sinh năm 1994), Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và kỹ thuật LKQ cùng về tội danh nhận hối lộ. Trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới, Lương Ngọc Vũ nhận thấy có nhiều phương tiện được chủ xe thay đổi kết cấu, thiết kế so với với điểm xuất xưởng của nhà sản xuất và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận đăng kiểm. Từ đó, Vũ đã nhờ Lương Kim Quang là người có quan hệ họ hàng đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ và kỹ thuật LKQ để lập hồ sơ, hợp thức hóa cho các phương tiện này. Đổi lại, chủ phương tiện hoặc người trực tiếp đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền hối lộ cho Vũ, sau đó Vũ chia số tiền hối lộ cho Bùi Văn Tấn. Bắt Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế: Tối 16/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long - Giám đốc; ông Trần Hưng Huy - Phó Giám đốc và ông Dương Phúc Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ năm 2018 đến nay, Đào Hữu Long và Trần Hưng Huy, Dương Phúc Thiện đã nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa: Ngày 15/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn, 39 tuổi, trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D - về tội "nhận hối lộ". Trong thời gian làm Giám đốc, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Trịnh Ngọc Tuấn đã nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hai Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hải Dương bị bắt: Ngày 14/2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, liên quan vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ ông Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn đều là Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm này để điều tra vụ án "Đưa, nhận hối lộ". Bắt Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Thọ: Đầu tháng 2/2023, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Phùng Mạnh Duẩn (SN 1978, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V về tội danh “Nhận hối lộ”. Từ năm 2021 đến năm 2022, Phùng Mạnh Duẩn đã nhận 198 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định. Khởi tố Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-15D tại Hà Nội: Ngày 30/1, Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can đối với Phạm Chí Công (SN 1990) là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-15D và đồng phạm. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2022, khi các phương tiện đến đăng kiểm bị phát hiện các khiếm khuyết, chủ các phương tiện được yêu cầu đưa hối lộ từ 200-300 nghìn đồng để thay đổi kết quả. Bắt Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai: Ngày 20/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) cùng 9 nhân viên - để điều tra về hành vi "nhận hối lộ". Công an xác định trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của trung tâm trên đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn. Bắt 8 lãnh đạo, nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Thái Bình: Ngày 19/1, Công an tỉnh Thái Bình đã cung cấp thông tin về vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D, phường Trần Hưng Đạo (TP Thái Bình) và 17-02D, xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 8 lãnh đạo, cán bộ, đăng kiểm viên tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới này bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ. Bắt Giám đốc, Phó giám đốc cùng 5 đăng kiểm viên Trung tâm 50-14D tại TP HCM: Ngày 11/1, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-14D (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) để điều tra về tội nhận hối lộ. Những người bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm này gồm các ông Hoàng Tấn Lực (sinh năm 1989, ngụ huyện Củ Chi) – Giám đốc và Bế Bình Dương (sinh năm 1984, ngụ quận 12) - Phó Giám đốc. Mở rộng điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM và Cơ quan CSĐT Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 50 bị can tại 13 Trung tâm Đăng kiểm ở TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. (Ảnh minh họa) Bắt Phó Giám đốc công ty đăng kiểm xe cơ giới ở Bắc Giang: Ngày 4/1, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến (đều là Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 - 06D) và Trương Ngọc Tân (nhân viên). Nhóm đối tượng này khai đã nhận hối lộ của chủ các phương tiện từ 100.000 - 500.000 đồng để cấp giấy đăng kiểm. Tổng số tiền nhận hối lộ hàng tỉ đồng. Khởi tố Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh cùng 13 thuộc cấp: Ngày 29/12/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm (43 tuổi) Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ 99-03D và Dương Đình Phú (38 tuổi), Phó Giám đốc và 12 đăng kiểm viên để làm rõ tội “nhận hối lộ”. Lâm và Phú cùng các đăng kiểm viên đã bàn bạc, thống nhất thu tiền phí bôi trơn ngoài phí đăng kiểm theo quy định với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe sẽ được bỏ qua một số lỗi kỹ thuật của xe ô tô hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc BVTV giả ở An Giang. Nguồn: ĐTHĐT.

