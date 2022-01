Bộ Công an mở tổng đài trả lời tiến độ cấp căn cước gắn chip

Sáng 6/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) khai trương Phòng tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận thông tin về cấp, trả căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó cục trưởng C06 cho biết, tổng đài 1900.0368 được thiết lập nhằm giải đáp mọi vướng mắc liên quan tiến độ cấp và trả thẻ gắn chip, đăng ký quản lý cư trú và giao dịch hành chính liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thượng tá Dũng cho hay: "Ngoài các nền tảng Zalo và Facebook, tổng đài mới sẽ giải đáp nhanh chóng, không có độ trễ, bảo mật thông tin để công dân gửi câu hỏi".

Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng C06 chỉ đạo tại Lễ khai trương.

Hệ thống tổng đài này hoạt động trong khung giờ 7h30-17h30 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Hơn 40 cảnh sát và nhân viên trực điện thoại được huy động, sử dụng 40 máy tính, điện thoại để tiếp nhận thông tin của người dân. Sau 2 ngày hoạt động, tổng đài đã tiếp nhận khoảng 9.000 cuộc gọi.

Theo C06, sau khi nhận cuộc gọi thắc mắc về CCCD, tổng đài viên cùng cán bộ nghiệp vụ tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Sau ít phút, nhân viên phản hồi thông tin cho người dân như tiến độ trả thẻ gắn chip, thông tin về công dân sai hay đúng, dữ liệu có trên hệ thống hay không...

Tổng đài viên nhận các cuộc gọi giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến căn cước công dân.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục C06 cho biết ngoài hotline 1900.0368, người dân có thể thắc mắc qua Zalo, Facebook của trung tâm này hoặc phản ánh qua email ttdlqgvdc@gmail.com.

Trong hàng loạt thắc mắc gửi về trung tâm, ông Dũng cho biết nhiều người hỏi về tiến độ trả CCCD. Theo quy trình, sau khi Bộ Công an in, thẻ được chuyển cho đơn vị chuyển phát trung gian để chuyển đến công an cấp huyện. Sau đó, thẻ tiếp tục được gửi cho người dân qua bưu điện địa phương hoặc trả qua công an cấp xã.

Lý giải thêm về tình trạng nhiều người chưa nhận được CCCD , Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết ngoài lý do phát sinh trong quá trình chuyển phát hoặc cư dân biến động về chỗ ở, có nhiều trường hợp công dân kê khai thông tin sai lệch so với dữ liệu của họ trên hệ thống.

Với những sai sót này, Bộ Công an khuyến cáo người dân đến công an nơi thường trú hay tạm trú để đề nghị điều chỉnh, bổ sung lại thông tin cho khớp với hệ thống.

"Bộ Công an đã yêu cầu công an các địa phương rà soát những trường hợp tồn đọng về CCCD để sớm giải quyết" - thiếu tá Hoàng Văn Dũng nói và nhấn mạnh Bộ Công an sẽ xử lý kỷ luật công an những địa phương chậm giải quyết sai sót về .

