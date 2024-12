Bình Thuận: Nhóm nguyên cán bộ ''bảo kê'' khai thác cát bị truy tố

VKSND tỉnh Bình Thuận đã có cáo trạng truy tố nhóm nguyên cán bộ huyện Hàm Tân có hành vi ''bảo kê'' cho người khai thác cát trái phép, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan công quyền.

Nhóm cán bộ bị truy tố bao gồm Nguyễn Ngọc Châu (SN 1977, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ), Hoàng Tuy (SN 1971, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) và Trần Viết Quý (SN 1985, nguyên công chức địa chính UBND xã Sơn Mỹ).



Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: CA

Theo cáo trạng cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với Phan Đình Trọng Huy – người bị phát hiện khai thác cát trái phép ngày 14/6/2023, các bị can đã lợi dụng chức vụ để can thiệp, sửa đổi thông tin người vi phạm từ Phan Đình Trọng Huy thành Phan Đình Trọng Duy, nhằm giúp Huy tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các bị can còn trả lại phương tiện vi phạm, chiếc xe máy cày hiệu Iseki T6500 có giá trị hơn 110 triệu đồng, mà theo quy định phải tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Cụ thể, hành vi của các cán bộ này đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Áp giải đối tượng Chính vào nơi làm việc. Ảnh: V.H

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Châu, Hoàng Tuy và Trần Viết Quý còn bị truy tố tội ''Thiếu trách nhiệm trong quản lý khoáng sản'', để Nguyễn Hữu Chính tổ chức khai thác trái phép hơn 12.900m³ cát thủy tinh từ tháng 2/2023 đến tháng 2/2024, gây thiệt hại Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hàm Tân.