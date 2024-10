Bình Phước: Điều tra vụ nhóm học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa khởi tố 22 đối tượng có hành vi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, chở nhau lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 26.

Trong nhóm này, có 3 đối tượng là Mai Đăng Nguyên (SN 2007), Mai Tiến Đạt (SN 2005) và Nguyễn Quốc Thiện (SN 2006) cùng trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra ban đầu, trước đó, vào ngày 6/11/2023, các đối tượng này đến xã Ea Phê để chơi thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên. Sau đó, Đạt kể lại sự việc cho Hồ Thanh Minh Triết (SN 2007), ở thị trấn Phước An nghe thì Triết bàn với Đạt rủ thêm nhiều người để cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi các đối tượng này rủ rê, kêu gọi, tập trung 31 đối tượng và khoảng 10 xe máy tại bờ hồ Tân An, thị trấn Phước an để đi giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, các đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao, cuốc, đá, ná cao su…. Trên đường đi đến xã Ea Phê thì có 3 đối tượng lo sợ nên đã bỏ về trước. Khi đến địa điểm mà các đối tượng hẹn để giải quyết mâu thuẫn thì nhóm thanh niên tại xã Ea Phê không xuất hiện nên các đối tượng này đã điều khiển xe lạng lách, đánh võng, dùng dao và cây gỗ cạ xuống đường rồi la hét chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội Facebook làm cho nhiều người dân, người đi đường hoảng hốt, sợ hãi và báo cho lực lượng Công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Krông Pắc đã nhanh chóng triển khai lực lượng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ nhóm đối tượng để đưa về trụ sợ Công an huyện làm việc. Tại đây các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp các hung khí, phương tiện thực hiện hành vi.

Được biết trong nhóm đối tượng này, có Phạm Ngọc Vỹ (SN 2007) và Nguyễn Văn Trưởng (2007) đều có 1 tiền án về tội “Hủy hoại tài sản”.

Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, trong nhóm 31 đối tượng này có 9 đối tượng dưới 16 tuổi, 11 đối tượng từ 16 – 18 tuổi và 11 đối tượng trên 18 tuổi. Tất cả các đối tượng này đều đã nghỉ học.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

