Biết gì về nữ thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Uỷ viên TT Uỷ ban An ninh và Quốc phòng QH

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), được biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Ngày 1/4, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố Nghị quyết số 916 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIV.



Trước đó, ngày 25/3, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết về việc tiếp nhận biệt phái và phê chuẩn Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận bà Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), đại biểu Quốc hội khóa XIV, biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban kể từ ngày 1/4.

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh , bà Nguyễn Thị Xuân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, tân Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội .

Như vậy, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân là nữ Ủy viên Thường trực đầu tiên tại Ủy ban này. Hiện nay Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là Thượng tướng Võ Trọng Việt. Ủy ban này hiện có 3 Phó Chủ nhiệm chuyên trách gồm các ông Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hải Hưng, Trần Ngọc Khánh, 3 người này đều là nam.

Trước đó, vào tháng 11/2019, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp (Bộ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê Thái Bình. Bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, đã từng là cán bộ Trinh sát, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bà Xuân được phong quân hàm thiếu tướng vào tháng 12/2019, là người phụ nữ thứ 6 trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được phong quân hàm thiếu tướng.