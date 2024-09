Bị từ chối tình cảm, mạo danh bạn gái đăng tải nhiều clip "nóng“

Ngày 18/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với Triệu Văn Ngọc (SN 1991, trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Triệu Văn Ngọc tại cơ quan Công an.

Trước đó, từ năm 2022 đến đầu năm 2024, Ngọc và chị C. thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhau, Ngọc nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng đều bị chị C. từ chối. Đến khoảng tháng 2/2024, Ngọc phát hiện chị C. đã nhận lời yêu một người đàn ông khác nên hai người đã xảy ra xích mích. Vì tức giận, Ngọc đã lập các tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các clip "nóng", nhạy cảm của người khác nhưng mạo danh là chị C…

Ngoài ra, Ngọc còn lập tài khoản nhóm zalo và gửi đường link nhóm zalo lên facebook với các bình luận và bài viết ai muốn xem clip nóng, nhạy cảm của chị C. thì vào nhóm. Những người trong nhóm sẽ xem được các video clip hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy do Ngọc chia sẻ, đăng tải. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án, tang vật cùng đối tượng đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Quan tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân hãy là người dùng mạng xã hội văn minh, không đăng tải, chia sẻ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy , tránh để lại hậu quả đáng tiếc.