ATNĐ mạnh lên thành bão, miền Trung có mưa rất to

Ngày 18/9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 18/9 có nơi trên 150mm như: TP Đà Nẵng 229mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 204mm, Phước Chánh (Quảng Nam) 190.8mm,…

Dự báo từ chiều tối 18/9 đến chiều tối 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500. K hu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm. K hu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).