Bị tố lừa đảo, Phó Chánh Văn phòng 389 “thăng tiến thần tốc” nói gì?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an báo cáo kết quả cho Thủ tướng trong tháng 8/2018 liên quan tới vụ việc ông Vũ Hùng Sơn – Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia bị tố cáo.

Phó Chánh văn phòng 389 bị tố cáo lên quan tới xe Mercedes? (Ảnh: TX)

Nhùng nhằng gần 10 năm vì chiếc... Mercedes



Theo công văn của ông Vũ Hùng Sơn - Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia cung cấp cho Dân Việt cho thấy: Tháng 11/2009, theo đề nghị của Công ty Thái Bình Dương (TBD), công ty Sơn Tùng (công ty ông Vũ Hùng Sơn làm giám đốc - PV) đã thực hiện nhập khẩu ủy thác giúp Công ty TBD chiếc xe Mercedes S550 thông qua công ty Ánh Việt. Toàn bộ công tác nhập khẩu đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật và được thực hiện trong tháng 1.2010.

Ngày 27.8, Công ty Sơn Tùng nhận đầy đủ các khoản tiền từ Công ty TBD theo thỏa thuận đã bàn giao xe cho đại diện của Công ty TBD là ông Trần Việt Hùng. Tại thời điểm đó, theo yêu cầu của Công ty TBD, Công ty Sơn Tùng đã yêu cầu Công ty Ánh Việt (AV) xuất hóa đơn chiếc xe trên cho Công ty Cổ phần ô tô Linh Anh (được Công ty TBD chỉ định). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy Công ty TBD nhận hóa đơn. Công ty AV vẫn đang giữ hóa đơn trên và đã thực hiện kê khai thuế theo quy định. Hiện tại, sau nhiều lần trao đổi bằng công văn nhưng Công ty TBD vẫn không nhận hóa đơn .

“Thời điểm năm 2009, lúc đó tôi là người đại diện trước pháp luật, Công ty TBD có thực hiện giao dịch tại thời điểm đó nhưng là giao dịch phát sinh với Công ty Sơn Tùng, không phải cá nhân tôi.

Theo đó, năm 2012 tôi thôi công tác tại Công ty Sơn Tùng và đã bàn giao cho Giám đốc các hoạt động của công ty, trong đó có việc của Công ty TBD. Đến nay, ông Tuấn và Công ty TBD nhiều lần gửi đơn tố giác tôi có hành vi lừa đảo là không có căn cứ, cá nhân tôi không nhận của ông Tuấn, hay Công ty TBD bất cứ khoản tiền nào. Nếu ông Tuấn muốn giải quyết việc chiếc xe của mình thì cần thiết phải gặp hoặc đề nghị Công ty Sơn Tùng thực hiện nghĩa vụ trên tinh thần hợp tác đôi bên”, ông Vũ Hùng Sơn nói.

Như vậy, vụ việc đã diễn ra từ năm 2009 đến nay đã gần 10 năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Mecedes S550 giờ ở đâu?

Trao đổi với Dân Việt, ông Duy Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương (Công ty TBD) cho biết: Ngày 5.11.2009 Công ty TBD có đơn hàng là chiếc xe Mercedes S550. Do công ty TBD không có chuyên môn nhập khẩu xe, nên thông qua mối quan hệ đã liên hệ và gặp ông Vũ Hùng Sơn là Giám đốc Công ty Sơn Tùng. Công ty TBD không cần có Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hay ủy quyền nhưng Công ty Sơn Tùng đã đứng tên là chủ chiếc xe S550.

“Tuy nhiên, do Công ty Sơn Tùng và Công ty AV đứng tên là chủ sở hữu xe của Công ty TBD, Công ty TBD nhiều lần đòi lại quyền lợi chiếc xe đều bị khước từ với những lý do này lý do khác, Công ty TBD đến nay phải khiếu kiện các cấp có thẩm quyền, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt chiếc xe”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, tính đến ngày 27.8.2010 Công ty TBD đã nộp hết các khoản yêu cầu của Công ty Sơn Tùng nhưng đến nay tài sản là 1 chiếc xe Mercedes S550 vẫn mang chủ sở hữu là Công ty AV.

“Như vậy những hành vi trên thể hiện Công ty Sơn Tùng và Công ty AV cố tình chiếm đoạt chiếc xe trên, nhiều năm nay Công ty TBD đi khiếu kiện khắp mọi nơi mà không có kết quả”, ông Tuấn nói.

“Về việc này, công ty chúng tôi đã nhiều lần tố cáo đến Lãnh đạo Bộ Công Thương, tuy nhiên, sau rất nhiều lần đến làm việc với đại diện Bộ Công Thương nhưng Bộ Công Thương trả lời đây là vụ việc dân sự và sự việc đã diễn ra trong thời điểm ông Sơn chưa vào Bộ Công Thương, tức là Bộ này không chịu trách nhiệm với quá khứ của ông Sơn”, ông Tuấn nói.

Trước đó, ngày 3.7, ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra làm rõ các nội dung mà Công ty Tài chính Thái Bình Dương (trụ sở tại Hà Nội) tố cáo ông Vũ Hùng Sơn (34 tuổi) - Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) khi còn làm giám đốc Công ty Bảo Tín Sơn Tùng đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an báo cáo kết quả cho Thủ tướng trong tháng 8.2018.

Cũng liên quan đến ông Vũ Hùng Sơn, trước đó vào tháng 5.2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Nội vụ làm rõ vụ việc bổ nhiệm “thần tốc” ông Vũ Hùng Sơn (34 tuổi) - Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389).