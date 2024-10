Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý, 48 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thái Thanh Quý là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Ông là cán bộ trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Nghệ An như Bí thư Đoàn Các Cơ quan Dân chính Đảng; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Ban Kinh tế Trung ương hiện có Trưởng ban là ông Trần Lưu Quang. Ba Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là các ông Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn và Thái Thanh Quý.