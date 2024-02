Bí thư Hải Dương đánh trống khai bút tại đền Chu Văn An

Ngày 17/2, tại đền thờ Chu Văn An, TP Chí Linh (Hải Dương), Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã dự, đánh trống Lễ khai bút xuân Giáp Thìn 2024. Cùng dự Lễ khai bút xuân Giáp Thìn 2024 do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Chí Linh tổ chức còn có ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, một số cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh Hải Dương; lãnh đạo một số địa phương các tỉnh, thành phố lân cận; đại diện một số nhà trường và các em học sinh, sinh viên; cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Tục khai bút và xin chữ đầu xuân là nét văn hóa đẹp từ nhiều đời nay. Tương truyền, xưa kia học trò đến thăm thầy Chu Văn An, thường được thầy thăm hỏi, trò chuyện… Qua đó, thầy thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng, công việc, cuộc sống của mỗi người. Khi chia tay, thầy tự tay viết tặng mỗi người một chữ ứng với những nhận định hoặc là ngầm ý gửi phương châm sống, phấn đấu cho người đó. Ai được tặng chữ đều coi những chữ đó như báu vật, mang về treo ở nơi trang trọng nhất. Lễ khai bút đầu Xuân tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam và nhằm tỏ lòng thành kính của hậu thế với các bậc tiền nhân, đề cao sự học, trọng trí tuệ của người Việt. Lễ khai bút diễn ra với nhiều nghi lễ rước bộ dâng văn sách, chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, tuyên sớ ôn lại công lao của đức Vạn thế sư biểu Chu Văn An. Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng đọc diễn văn khai mạc lễ khai bút Phần khai bút diễn ra trang trọng với thư pháp gia cao tuổi khai 4 chữ nho: Phúc, An, Thịnh, Phát (có nghĩa luôn may mắn, bình an, đủ đầy, phồn vinh và ngày càng phát triển). Tiếp theo các đại biểu của trung ương, tỉnh, thị xã lên khai 9 chữ: Thuận, Thiên, Địa, Hợp, Nhân, Tâm, Vạn, Sự, Thành. Các đại biểu trình chữ sau khi khai bút. Sau nghi lễ khai bút là nghi lễ dâng hương, dâng chữ lên đền trình thầy Chu Văn An. Tại lễ khai bút, TP Chí Linh đã trao thưởng 20 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2023. Một số doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ Khuyến học TP Chí Linh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Chí Linh 370 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bắc Hải Dương 50 triệu đồng; Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam 100 triệu đồng. Lãnh đạo Thành ủy Chí Linh đã tôn vinh, trao tặng chữ cho các doanh nghiệp. Đông đảo học sinh đến xin chữ, dâng hương tại đền thầy giáo Chu Văn An. Đa số các em học sinh đều mong cầu đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều người dân, du khách đến dự lễ khai bút. Quang cảnh Đền thờ Nhà giáo Chu Văn An trong ngày diễn ra lễ khai bút. >>> Mời độc giả xem thêm video Đặc sản Tết vào mùa. Nguồn: VTV1

