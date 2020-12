Bí mật trong căn nhà anh em xăm trổ thuê tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vào 8h ngày 26/12, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công an xã Bàu Hàm 2 tổ chức kiểm tra một ngôi nhà tại ấp Ngô Quyền ( xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) do hai anh em xăm trổ Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi) đứng ra thuê căn nhà.



Tại đây Công an đã phát hiện 10 người tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong đó có 4 nữ và có biểu hiện “phê” ma túy, say sưa nhảy trong tiếng nhạc inh ỏi. Tại hiện trường, Công an thu giữ một số bịch ni lông chứa ma tuý đá, một đĩa sứ dùng để đựng ma tuý, hai bộ loa, đèn lazer. Qua test nhanh, tất cả 10 người có mặt đều dương tính với ma tuý.

Hai anh em xăm trổ Phúc và Hổ cùng các đối tượng thời điểm bị bắt.

Qua trình điều tra xác định, nhóm trên do Đỗ Phi Hồ và Đỗ Hồng Phúc thuê căn nhà và rủ bạn bè tới chơi ma túy về đêm. Toàn bộ những người này sau đó đã được đưa về trụ sở Công an lập hồ sơ để điều tra, xử lý.

Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy trên từ việc điều tra đường dây làm giả giấy tờ tài liệu con dấu giả của tổ chức cơ quan nhà nước liên quan đến hai anh em xăm trổ Đỗ Phi Hồ và Đỗ Hồng Phúc.

Theo đó, qua quá trình trinh sát, cảnh sát phát hiện căn nhà thuê của Hồ và Phúc là tụ điểm của đường dây làm giả giấy tờ tài liệu con dấu giả của tổ chức cơ quan nhà nước.

Quá trình kiểm tra, khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều mẫu dấu bằng nhựa của Công an các địa phương trên cả nước, 1 máy vi tính, 2 máy in, 1 máy ép nhựa sử dụng để làm giả tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức như: giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe….và một số tài liệu giả đã vừa làm xong. Kết quả kiểm đếm xác định số mẫu dấu giả của cơ quan tổ chức thu giữ là 745 mẫu dấu và mẫu tên của Công an các đơn vị đia phương trên cả nước.

Qua làm việc cả 2 đối tượng Phúc và Hồ khai nhận thông qua mạng xã hội đã liên lạc mua số mẫu dấu nhựa nói trên với giá 26 triệu đồng mục đích để làm giả các tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Sau đó cả 2 anh em Hồ và Phúc lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu về bằng cấp, giấy tờ liên quan để phục vụ mục đích riêng cá nhân để bán lấy tiền. Trong đó, để đánh vào tâm lý người dân về việc cấp thẻ căn cước công dân mới thay cho CMND trước đây nên các đối tượng chú trọng vào việc sản xuất và giới thiệu bán thẻ căn cước công dân giả để thu lợi bất chính.

Tang vật vụ án.

Tuy nhiên hoạt động chưa được bao lâu thì bị lực lượng Công an triệt phá. Đáng nói thời điểm kiểm tra căn nhà này, cả Hồ và Phúc cùng một số đối tượng là bạn bè đang sử dụng ma túy trái phép trong chính căn nhà cho thuê như trên.

Đây là căn nhà được 2 anh em Hồ và Phúc mới thuê của một người dân tại địa phương sau đó thiết kế phòng cách âm, trang bị đèn lazer và hệ thống âm thanh hiện đại để vừa làm nơi ăn chơi về đêm vừa phục vụ việc làm tụ điểm sản xuất giấy tờ tài liệu, bằng cấp, căn cước công dân giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

