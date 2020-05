CSGT Thanh Hóa “tuột xích” vì ma túy, bài học nhiều vô kể vẫn đâm đầu

Tước danh hiệu Công an nhân dân một cảnh sát giao thông liên quan ma túy: Tối 20/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều nghi phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong nhóm này có Nguyễn Tất Thắng, công tác tại đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. Được biết trước đó Thắng xin nghỉ phép, đến tối 20/5 thì bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang cùng nhiều nghi phạm sử dụng ma túy. Hiện nay, Nguyễn Tất Thắng đã bị tước quân tịch, tạm giữ hình sự cùng với nhiều đối tượng khác liên quan đến vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra Thắng và các đồng phạm về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy". Cựu cán bộ công an huyện ở Thái Bình bị bắt vì sử dụng ma túy: Ngày 16/8/2019, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về vụ sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chiều 12/8/2019, qua phản ánh của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình đã bắt 6 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình (ảnh minh họa). Trong số những người bị bắt có Nguyễn Thế Anh đang là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ông Nguyễn Thế Anh đã xuất ngũ khỏi lực lượng công an trước khi vụ việc xảy ra. Tước quân tịch thiếu úy công an dùng ma túy trong quán bar Gossip: Ngày 23/3/2019, Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện Thới Bình, vì sử dụng ma túy. Rạng sáng ngày 28/2/2019, cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar Gossip ở phường 5, TP Cà Mau. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 59 viên thuốc lắc, 56 gói nylon chứa ma túy đá... Sau khi kiểm tra nhanh 149 người tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trên 90 người dương tính với ma túy, trong đó có thiếu úy Cảnh. Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định tước quân tịch Công an nhân dân đối với Thiếu úy Phan Dương Cảnh - cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình. Thiếu úy này bị tước quân tịch do sử dụng ma túy. Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau cho biết, xử lý nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật nhằm làm trong sạch đội ngũ, ngăn ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Đại úy công an bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở Bình Thuận: Ngày 9/1, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Phú Thủy bắt quả tang một đại úy sử dụng ma túy. Cụ thể, tối 6/1/2019, Đại úy Nguyễn Tuấn Phúc cùng một bạn nghiện đến khách sạn tại đường Thủ Khoa Huân (phường Phú Thủy) để sử dụng ma túy đá. Nhận được thông tin, lực lượng PC04 đã ập vào bắt quả tang Phúc và bạn nghiện. Được biết, Đại úy Nguyễn Tuấn Phúc công tác ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Bình Thuận, có dấu hiệu nghiện ma túy từ lâu và đã bị đơn vị theo dõi. Đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cũng xác nhận sẽ tước quân tịch nếu anh em trong ngành vi phạm. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Nhiều đối tượng phê ma túy trong khách sạn (Nguồn THĐT)

