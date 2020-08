Bị khởi tố vì chiếm đoạt tài liệu mật, hồi kết nào cho Chủ tịch Chung?

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Dư luận đặt câu hỏi, bị khởi tố vì chiếm đoạt tài liệu mật, hồi kết nào cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung?

Ông Nguyễn Đức Chung.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, thông tin Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố bắt tạm giam về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam lái xe và trợ lý của vị lãnh đạo này và đã có nhiều nghi ngờ nên quan đến những sai phạm liên quan ông Chung.

Nói về việc ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, luật sư Đặng Văn Cương cho biết, tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là một tội ghép trong số nhiều tội danh như: tội làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Với hành vi này, ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù nếu hành vi được xác định là phạm tội có tổ chức theo quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Luật sư Cường cho rằng, để kết tội các bị can về hành vi này thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ bí mật nhà nước ở đây là gì, các tài liệu, đồ vật nào được xác định là bí mật nhà nước. Thông tin ban đầu thì đó là các tài liệu có trong hồ sơ vụ án của Nhật Cường mobile. Theo quy định của pháp luật, các tài liệu trong hồ sơ điều tra của cơ quan điều tra là tài liệu mật. Bất cứ ai làm lộ, mua bán, chiếm đoạt, tiêu hủy những tài liệu này thì đây là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, là hành vi phạm tội và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ động cơ mục đích của hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước này. Nếu có căn cứ cho thấy những tài liệu bí mật đó có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung về những hành vi sai phạm của công ty Nhật Cường mobile thì ông này có thể sẽ bị khởi tố thêm các tội danh liên quan đến vụ án này.

Luật sư Cường cho rằng, thông tin từ Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người Phát ngôn Bộ Công an khi trao đổi với báo chí cho biết, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng mà cơ quan điều tra đang khởi tố điều tra.

Theo luật sư Cường, sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của ông Chung đối với một số tội danh mà cơ quan điều tra đã khởi tố chất đó trong đó có tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và các tội danh trong vụ Nhật Cường mobile..

“Hành vi thỏa mãn dấu hiệu của tội danh nào sẽ khởi tố bổ sung đối với tội danh đó và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Ông Chung có thể bị khởi tố với vai trò là chủ mưu, xúi giục hoặc người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội... đối với các tội danh mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó” – luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường cho rằng, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam này chỉ liên quan đến một trong 3 vụ án trước đó. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của ông Chung trong vụ án này và các vụ án có liên quan. "Nếu đủ căn cứ khởi tố tiếp về tội danh gì thì sẽ khởi tố thêm về tội danh đó để thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật” – luật sư Cường nói và cho rằng, đây là giai đoạn đầu của vụ án này, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, sau khi kết thúc điều tra, hồ sơ sẽ chuyển sang viện kiểm sát để truy tố và quyền quyết định cuối cùng thuộc về tòa án trong quá trình thực hiện xét xử vụ án hình sự.

Trong trường hợp bị xử lý về nhiều tội mà tòa án có bản án kết tội thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất trong các tội danh là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình. Trong trường hợp các tội danh hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Trong trường hợp các tội danh đều là phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt tù cao nhất là tổng hợp của các hình phạt tù nhưng không quá 30 năm.

“Có thể nói rằng, so với các bị bị can bị khởi tố trong các vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung là người cán bộ lãnh đạo có nhiều công sức trong ngành công an cũng như trong quá trình công tác tại UBND TP Hà Nội. Bởi vậy, khi xem xét đến trách nhiệm pháp lý, xem xét đến hình phạt, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã sẽ cân nhắc đến “công và tội”, sẽ xem xét đến tính chất mức độ của hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt phù hợp trong trường hợp ông này bị kết tội” – luật sư Cường nêu ý kiến.

Đồng thời cho rằng, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi, làm rõ những sai phạm và có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

“Mặc cho dù vụ việc diễn biến theo chiều hướng nào, trách nhiệm pháp lý của ông Chung có đến đâu thì trong lòng người dân Hà Nội cũng sẽ có những cảm xúc vui, buồn, lẫn lộn. Có những người sẽ buồn cho ông ấy, có những người sẽ cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một người lãnh đạo cương trực, người có nhiều thành tích trong việc đấu tranh phòng và chống tội phạm. Có những người có thể sẽ hài lòng về kết quả của các công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh chống tham nhũng, chứng tỏ quá trình đấu tranh với tội phạm về tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể những hành vi sai phạm dù là ai thì cũng bẻ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật” – luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Trước đó, liên quan vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Ba bị can gồm Nguyễn Anh Ngọc, SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, SN1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Thứ hai là vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.