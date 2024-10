Bị giật mất điện thoại khi đang xem video trong nhà

Trước đó, chiều 15/10, Công an phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc bà Lê Thị C bị một thanh niên lạ mặt áp sát từ phía sau, giật điện thoại di động khi bà đang ngồi xem video.

Nguyễn Hữu Tiên và tang vật Bà C. hô hoán và đuổi theo ra trước nhà thì thanh niên này lên xe để sẵn ngoài đường rồi chạy thoát.



Ngay sau đó, Công an phường Chính Gián phối hợp Đội CSHS Công an quận Thanh Khê đã tiến hành truy xét. Chỉ vài giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tiên (23 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, khi đi vào trong nhà bà C mua nước uống, Tiên nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa xem điện thoại nên nảy sinh lòng tham và giật lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi lên xe máy bỏ chạy.

Công an phường Chính Gián đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng cho Công an quận Thanh Khê để thụ lý theo thẩm quyền.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bị giật túi xách, người phụ nữ chống trả lại tên cướp: