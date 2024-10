Bắt nữ kế toán xã “rút ruột” ngân sách hơn 2,6 tỷ đồng

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mai (SN 1983, HKTT tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) hiện đang là công chức tài chính, kế toán xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối tượng Phạm Thị Mai.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại UBND xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh đã xác định: Phạm Thị Mai là kế toán của UBND xã Nậm Lúc, được giao nhiệm vụ lập các chứng từ thanh quyết toán các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phạm Thị Mai đã khai man, lập khống các hóa đơn, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước của UBND xã Nậm Lúc với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng chi sai quy định của pháp luật. Trong đó, Phạm Thị Mai đã hưởng lợi số tiền trên 300 triệu đồng mà không nhập vào quỹ tiền mặt của UBND xã theo quy định, để sử dụng chi tiêu cá nhân trái quy định của pháp luật. Bước đầu xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 300 triệu đồng.

Ngày 11/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đến ngày 16/10/2024, thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Phạm Thị Mai để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 221 Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.