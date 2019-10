Bị đâm thủng ngực, thủng bụng, 9X vẫn đi bộ về nhà

Ngày 11/10, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ cái chết của nam thanh niên 9X với nhiều bất thường ở khu vực. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Thành (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo điều tra, sáng 7/10, anh Thành điều khiến xe máy mang BKS: 59N3-232.58 rời khỏi căn nhà ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trưa cùng ngày, anh Thành đi bộ trở về căn nhà của gia đình trong tình trạng có nhiều thương tích.

Anh Nguyễn Hoàng Tân (anh ruột anh Thành, 29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng người thân phát hiện kiểm tra thì có vết thương thủng ngực, thủng bụng ven rốn.

Tối cùng ngày, anh Thành đã tử vong ở bệnh viện do vết thương quá năng. Do nghi ngờ cái chết của em mình nên anh cùng người thân báo công an.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

Theo khai báo của người thân, sáng cùng ngày anh Thành đi xe máy rời khỏi nhà. Khi trở về trên người anh này có nhiều thương tích và xe máy không còn.

Anh Thành có nói là xe máy đang gửi ở tiệm sửa xe Sơn Lê ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh (chủ tiệm này là bạn của anh Thành).