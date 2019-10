Trực thăng tấn công Shahed 285 của Iran có gì hay ho?

Loại trực thăng tấn công hiện đại bậc nhất do Iran thiết kế và sản xuất hiện nay được coi là phiên bản trực tăng tấn công Shahed 285. Nguồn ảnh: FAR. Đây là loại trực thăng tấn công cỡ nhỏ, chỉ có một ghế lái và một phi công điều khiển duy nhất kèm theo tại trọng khá nhỏ. Nguồn ảnh: FAR. Trực thăng được trang bị một động cơ công suất 420 mã lực kèm theo đó là cánh quạt chính có đường kính 10 mét. Nguồn ảnh: FAR. Điểm đặc biệt của loại trực thăng này đó là nó có hệ thống cánh quạt quay ngược chiều kim đồng hồ - đồng nghĩa với việc cánh quạt đuôi của nó được đặt bên trái thay vì ở bên phải như thông thường. Nguồn ảnh: FAR. Dù được coi là trực thăng tấn công, tuy nhiên trọng lượng của trực thăng Shahed 285 là rất nhẹ, trọng lượng rỗng của chiếc trực thăng này chỉ là 820 kg trong khi đó trọng lượng cất cánh tối đa chỉ là 1,45 tấn. Nguồn ảnh: FAR. Trực thăng có vận tốc cao nhất chỉ 240 km/h kèm theo đó là tầm hoạt động 875 km. Trần bay của loại trực thăng tấn công này tối đa là hơn 4000 mét. Nguồn ảnh: FAR. Do chỉ có duy nhất một phi công điều khiển, hệ thống vũ khí của loại trực thăng này thực tế không quá thông minh và nó không thể có hoả lực mạnh như các loại trực thăng tấn công đúng nghĩa khác được. Nguồn ảnh: FAR. Hoả lực chủ yếu của trực thăng tấn công Shahed 285 bao gồm một súng máy PKMT cỡ nòng 7,62x54mmR được đặt ở ngay trước mũi máy bay kèm theo đó là các giá pháo phản lực gắn loạt được đặt vào hai cánh treo hoả lực trên máy bay. Nguồn ảnh: FAR. Iran thậm chí đã trang bị cho Shahed 285 hệ thống tên lửa chống tăng nhưng có vẻ như đây là loại tên lửa chống tăng không điều khiển và chỉ có thể khai hoả như pháo phản lực thông thường, hoàn toàn không có hệ thống dẫn đường. Nguồn ảnh: FAR. Hiện tại, vẫn chưa rõ Iran đang có bao nhiêu chiếc trực thăng này trong biên chế của mình. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của loại trực thăng mang danh "trực thăng tấn công" của Iran này không được phương Tây đánh giá cao. Nguồn ảnh: FAR. Mời độc giả xem Video: Choáng với trực thăng tấn công Z-10 do Trung Quốc tự sản xuất.

Loại trực thăng tấn công hiện đại bậc nhất do Iran thiết kế và sản xuất hiện nay được coi là phiên bản trực tăng tấn công Shahed 285. Nguồn ảnh: FAR. Đây là loại trực thăng tấn công cỡ nhỏ, chỉ có một ghế lái và một phi công điều khiển duy nhất kèm theo tại trọng khá nhỏ. Nguồn ảnh: FAR. Trực thăng được trang bị một động cơ công suất 420 mã lực kèm theo đó là cánh quạt chính có đường kính 10 mét. Nguồn ảnh: FAR. Điểm đặc biệt của loại trực thăng này đó là nó có hệ thống cánh quạt quay ngược chiều kim đồng hồ - đồng nghĩa với việc cánh quạt đuôi của nó được đặt bên trái thay vì ở bên phải như thông thường. Nguồn ảnh: FAR. Dù được coi là trực thăng tấn công, tuy nhiên trọng lượng của trực thăng Shahed 285 là rất nhẹ, trọng lượng rỗng của chiếc trực thăng này chỉ là 820 kg trong khi đó trọng lượng cất cánh tối đa chỉ là 1,45 tấn. Nguồn ảnh: FAR. Trực thăng có vận tốc cao nhất chỉ 240 km/h kèm theo đó là tầm hoạt động 875 km. Trần bay của loại trực thăng tấn công này tối đa là hơn 4000 mét. Nguồn ảnh: FAR. Do chỉ có duy nhất một phi công điều khiển, hệ thống vũ khí của loại trực thăng này thực tế không quá thông minh và nó không thể có hoả lực mạnh như các loại trực thăng tấn công đúng nghĩa khác được. Nguồn ảnh: FAR. Hoả lực chủ yếu của trực thăng tấn công Shahed 285 bao gồm một súng máy PKMT cỡ nòng 7,62x54mmR được đặt ở ngay trước mũi máy bay kèm theo đó là các giá pháo phản lực gắn loạt được đặt vào hai cánh treo hoả lực trên máy bay. Nguồn ảnh: FAR. Iran thậm chí đã trang bị cho Shahed 285 hệ thống tên lửa chống tăng nhưng có vẻ như đây là loại tên lửa chống tăng không điều khiển và chỉ có thể khai hoả như pháo phản lực thông thường, hoàn toàn không có hệ thống dẫn đường. Nguồn ảnh: FAR. Hiện tại, vẫn chưa rõ Iran đang có bao nhiêu chiếc trực thăng này trong biên chế của mình. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của loại trực thăng mang danh "trực thăng tấn công" của Iran này không được phương Tây đánh giá cao. Nguồn ảnh: FAR. Mời độc giả xem Video: Choáng với trực thăng tấn công Z-10 do Trung Quốc tự sản xuất.