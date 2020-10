Bị côn đồ “khủng bố”, bị hại báo công an bỗng dưng thành bị cáo

Mới đây, TAND tỉnh Trà Vinh đã hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên, giám định viên, nhân chứng tham gia phiên tòa mà bị cáo Huỳnh Minh Tâm đang kêu oan.



Bị hại thành Bị cáo?

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 10h sáng ngày 20/12/2018, khi ông Huỳnh Minh Tâm TP Trà Vinh nhận được điện thoại của Nguyễn Trường Giang (Sinh năm: 1985; Trú tại: Khóm 8, phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) - một đối tượng vừa mãn hạn tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giang yêu cầu Tâm phải chi trả tiền lợi nhuận 10% từ hoạt động kinh doanh, một dạng bảo kê.

Tâm trả lời với Giang rằng chưa khi nào hợp tác làm ăn nên Tâm không đồng ý trả tiền. Trước câu trả lời của Tâm, Giang tức giận điều khiển xe mô tô chở vợ cùng đi tìm Tâm. Khi Giang chạy xe đến đường Vũ Đình Liệu thuộc xã Long Đức thì gặp Tâm đang một mình điều khiển xe mô tô đi theo chiều ngược lại. Thấy vậy, Giang điều khiển xe quay ngược lại đạp Tâm ngã.

TAND tỉnh Trà Vinh.

Theo phản ánh, Giang liên tiếp dùng tay, chân đấm, đá, đạp vào mặt vào người của Tâm. Vợ Giang phụ chồng giữ Tâm để cho Giang dùng gậy nhặt ở ven đường đánh vào mặt Tâm. May mắn được mọi người đi đường can ngăn nên Tâm mới mới lấy được xe mô tô để đi về.

Khi đang chờ lấy xe ô tô đã để tại quán từ mấy hôm trước thì một người bạn của Tâm chạy ngang gặp Tâm, Tâm có kể cho người này nghe việc bị Giang mập chặn đánh và định đi trình báo với Công an xã Long Đức. Sau đó Tâm điều khiển xe ô tô chở người bạn cùng đi đến Công an xã Long Đức trình báo sự việc.

Khi đang ở công an xã Long Đức để lấy lời khai thì Tâm nhận được điện thoại của vợ mình là Danh Thị Cẩm Hồng, Hồng thông tin cho Tâm biết là nhóm người của Giang liên tiếp đến nhà ông Danh Trương và anh vợ là Danh Ngọc Dũng quậy phá, ném rất nhiều chai bia chưa khui vào nhà khiến mọi người vô cùng hoảng sợ, Hồng nói muốn Tâm về ngay để lo xử lý.

Về phía Nguyễn Trường Giang, sau khi cùng vợ đánh Tâm, chưa hết bực tức với Tâm, Giang tiếp tục rủ thêm nhiều đối tượng với mục đích tìm Tâm để dằn mặt. Do vậy, khoảng 13h cùng ngày Giang rủ Nguyễn Thanh Toàn, Võ Bảo Ngọc, Huỳnh Trầm Trung Sơn và một số đối tượng khác di chuyển trên nhiều xe mô tô, mỗi xe mô tô mang theo 01 két bia chưa khui đến nhà người thân của Tâm tìm Tâm để thực hiện ý đồ dằn mặt Tâm.

Theo hồ sơ vụ việc, mở màn cho cuộc dằn mặt, nhóm của Giang đến nhà ông Danh Trương ném nhiều chai bia vào nhà. Tiếp đó, nhóm của Giang chạy xe đến trước nhà Danh Ngọc Dũng (anh vợ của Tâm), đây được cho là nơi Tâm đặt máy game bắn cá để tiếp tục ném chai bia.

Về phần Tâm, sau khi làm việc xong tại công an xã Long Đức vào khoảng 13h30, thì Tâm điều khiển xe ô tô về nhà Danh Ngọc Dũng xem tình hình ra sao và vào nằm võng nghỉ ngơi. Tâm đậu xe ô tô trước sân nhà một người cháu bên đằng vợ là Liêu Văn Phương nằm sát nhà Danh Ngọc Dũng. Khoảng 20 phút sau khi Tâm về đến nhà Danh Ngọc Dũng, nhóm của Giang quay lại, nhóm này đi trên 5 chiếc xe mô tô, mỗi xe mô tô có hai người đậu bên lề phải đường trước cửa nhà Danh Ngọc Dũng và đứng ném nhiều chai bia vào nhà Dũng, vào xe ô tô của Tâm đậu trước của nhà. Lúc này trong nhà Danh Ngọc Dũng có rất nhiều người già và trẻ nhỏm, trước sự “khủng bố” của nhóm Giang, nhiều người đã quỳ xuống van xin nhóm của Giang dừng lại nhưng vô ích.

Trước tình huống bị nhóm của Giang ném chai bia gây hư hỏng về tài sản, người thân bị vỏ chai bia bắn vào gây chảy nhiều máu, người nhà vô cùng hoảng sợ nhưng lại không có lực lượng chức năng nào can thiệp, do vậy để ngăn chặn hành vi của nhóm của Giang, Tâm đã liều mình chạy ra xe ô tô với ý định sẽ rượt theo xua đuổi những đối tượng bên phía Nguyễn Trường Giang. Kết quả, Tâm đã tạm giữ được một đối tượng trong nhóm của Giang để giao cho công an xử lý.

Sự việc tưởng chừng đơn giản chỉ là việc người dân tự vệ, tạm giữ đối tượng có dấu hiệu "áp đáo tại gia" để giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý thì sau đó sự việc lại diễn biến theo một chiều hướng không ai ngờ tới.

Theo đó, với hành vi giữ, dẫn giải và trói Võ Bảo Ngọc vào gốc cây mà Huỳnh Minh Tâm và người thân đã thực hiện thì Huỳnh Minh Tâm, Danh Thị Cẩm Hồng (vợ của Tâm), Liêu Văn Phương (cháu vợ Tâm); Danh Ngọc Tuấn (em vợ Tâm) đã bị khởi tố về “Tội bắt giữ người trái pháp luật”. Người anh vợ của Tâm là Danh Ngọc Dũng suýt chút nữa cũng đã bị khởi tố về tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài ra, Liêu Văn Phương, Danh Thị Cẩm Hồng còn bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Cụ thể, mặc dù do bực tức về hành vi quậy phá của Võ Bảo Ngọc, Liêu Văn Phương có dùng một que gỗ để vụt vào vai Võ Bảo Ngọc hai cái nhưng lại khiến Ngọc bị gãy…cẳng tay, tổn thương cơ thể của Ngọc qua giám định xác định là 21%.

Tương tự, Danh Thị Cẩm Hồng bị cáo buộc có hành vi đánh một cán bộ phường 1, thành phố Trà Vinh khi ông này được cho là "giúp sức" giải cứu Võ Bảo Ngọc, để lại thương tích là hai vết xước trên mặt người này. Điều đáng nói, hai vết xước này được Trung tâm Giám định pháp y – Sở Y tế tỉnh Trà Vinh kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%. Tuy nhiên, chính người được coi là bị hại cũng không biết Hồng dùng tay nào để đánh, dùng tay gì để đánh.

Nghiêm trọng hơn, anh Huỳnh Minh Tâm còn bị truy tố với tội danh giết người.

Tấn công “khủng bố” kiểu côn đồ chỉ bị phạt hành chính

Hồ sơ thể hiện, nhóm của Giang nhiều lần đến nhà người thân của anh Tâm, chị Hồng gây rối. Cụ thể, trong ngày 20/12/2018, sau khi chặn đường đánh anh Tâm, Giang đến ném chai bia thủy tinh vào nhà ông Trương và anh Dũng là bố và anh vợ anh Tâm. Khoảng 14h cùng ngày, Giang cùng nhiều thanh niên khác tiếp tục đến nhà anh Dũng “khủng bố”. Nhận được tin báo, Công an Phường 1 TP.Trà Vinh đến hiện trường thì nhóm này mới bỏ đi. Không dừng lại, đến 15h cùng ngày, nhóm này lại tiếp tục quay đến nhà anh Dũng để “khủng bố” bằng “bom bia” vào gia đình anh Dũng, anh Tâm. Ngoài ra,vào 8h tối cùng ngày, khi anh Tâm và chị Hồng đang làm việc tại công an Phường 1, TP.Trà Vinh thì Giang lại tiếp tục đến ném 2 chai bia chưa khui vào nhà anh Dũng.

Nhân chứng Danh Ngọc Dũng.

Quá trình điều tra, anh Tâm khai khoảng 14h30, khi anh đi trình báo công an về thì có khoảng 12 thanh niên đi trên chiếc 8 xe mô tô đến nhà anh liên tục ném chai bia, nước ngọt thủy tinh vào nhà. Anh Tâm ngồi xuống né rồi sau đó bò ra cửa xe ô tô đuổi theo nhóm này thì bắt được 1 người, sau đó anh Tâm quay lại bắt 1 người khác thì công an đến và giao người này cho công an. Anh Tâm cho rằng anh không cố ý đụng vào xe của nhóm Nguyễn Trường Giang. Ngoài ra, anh Tâm cũng yêu cầu cơ quan công an xử lý những đối tượng đã đến đánh anh và đập phá xe của anh, đồng thời bồi thường tiền làm hư hỏng xe ô tô của anh. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự TP.Trà Vinh xác định xe ô tô hư hỏng một số bộ phận, thiệt hại 59 triệu đồng.

Tuy nhiên Cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh cho rằng hành vi đến nhà anh Dũng ném “bom bia” của Nguyễn Trường Giang và một số thanh niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.