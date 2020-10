Tin nóng ngày 21/10: Bị cha vợ mắng nam thanh niên nhảy cầu tự tử

1. Bị cha vợ mắng nam thanh niên nhảy cầu tự tử: Ngày 21/10, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo việc giải cứu thành công một thanh niên định nhảy cầu tự tử. Trước đó, chiều 20/10, anh Rmah A. (SN 1998, trú xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã trèo lên cầu trên đường Phan Đình Phùng nối với xã Ia Dêr, huyện Ia Grai định tự tử. Nguyên nhân là do bị cha vợ la mắng, thanh niên buồn chán nên trèo lên cầu định tự tử. 2. Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi bị nước lũ cuốn trôi: Ngày 21/10, Công an phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái (3 tuổi, TDP Tân Hà, phường Hưng Trí) bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 19/10. 3. Khởi tố người mẹ vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến tử vong: Ngày 21/10, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Hảo (26 tuổi), trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng về tội "Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ". Sau khi sinh con, Hảo mang con gái sơ sinh không mảnh vải quấn thân ra ruộng khoai nước tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng rồi vứt con ở đó khiến cháu bé tử vong. 4. Ngã từ tầng hai nhà hàng xóm khi tránh lũ, bé trai 8 tuổi tử vong: Ngày 21/10, UBND xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Một bé trai 8 tuổi ở địa phương trong lúc tránh lũ ở nhà hàng xóm bị ngã cầu thang tử vong. Trong lúc di chuyển lên tầng 2 của nhà hàng xóm để tránh lũ, cháu N. V. T (SN 2012) không may trượt chân ngã từ tầng 2 xuống cầu thang dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa). 5. Vác dao đâm điên cuồng vào tình địch vì ghen: Ngày 21/10, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn No (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. No nhớ lại chuyện anh Sang quen bạn gái của mình nên bực tức về lấy mã tấu xông vào chém liên tiếp vào người anh Sang khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 6. Phát hiện 15 đối tượng dương tính với ma túy đang "bay lắc" tại bar: Rạng sáng 21/10, Công an TP Vinh kiểm tra hành chính quán bar Viktor (thuộc phường Trường Thi) phát hiện gần 100 người đang tập trung uống rượu bia, mở nhạc với âm lượng lớn, một số đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật. Bước đầu, kết quả test nhanh cho thấy có 15 đối tượng dương tính với ma túy gồm 8 nam và 7 nữ. 7. Giật túi xách chứa hơn 100 triệu đồng của nữ giáo viên: Ngày 21/10, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Gia Khanh (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lê Hữu Hải (33 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về tội cướp giật tài sản. Sáng 1/10, một người phụ nữ là giáo viên tiểu học ở quận Tân Bình chạy xe máy có đeo theo túi xách lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì Khanh và Hải áp sát giật túi xách rồi tẩu thoát. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây thuê ô tô đi cướp giật nhiều tỉnh miền Tây. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

