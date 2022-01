Bến xe Giáp Bát “nhiều hàng, thiếu khách” ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết nguyên đán Nhâm Dần, bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vẫn thưa thớt khách. Hệ thống xe khách và xe buýt vẫn "đói khách" do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Khu vực bán vé của bến dường như bỏ không, không có nhân viên ngồi trực ở quầy. Khu vực ngồi chờ xe cũng vắng lặng. Khách thưa thớt khiến cho cả bến và nhà xe ngán ngẩm. Dọc tuyến đi vào bãi đỗ xe phần lớn là lái, phụ xe và người bán hàng rong ngồi chờ hàng dài. Những người bán hàng trong khu vực bến xe Giáp Bát "ế dài" vì không có khách mua. Vị khách hiếm hoi tìm đến bến để chờ xe nhưng xe chưa xuất bến. Dù vậy, vẫn có phần đông người dân đến bến xe Giáp Bát để ký gửi và nhận hàng hóa thay vì di chuyển bằng xe khách. Các nhà xe đang phải "cầm hơi" bằng việc nhận nhiều hàng hóa ký gửi thay cho việc vận chuyển hành khách. Khách tìm đến bến xe Giáp Bát chủ yếu là nhận, gửi hàng. Anh Nguyễn Tùng Minh (quận Hoàng Mai) cho biết, năm nay không có nhu cầu về quê ăn Tết và cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính nên chỉ gửi cây Mai về Hải Phòng cho gia đình, còn bản thân ở lại Hà Nội để cố cày cuốc để kiếm bù tiền do ảnh hưởng bởi các đợt dịch COVID-19 trước đó. Các nhà xe chủ yếu nhận hàng hóa. Còn bên trong khoang xe không kiếm nổi một bóng hành khách. Những chiếc xe máy cũng được gửi về quê thông qua xe khách. Những chiếc xe máy nằm chỏng chơ trong khoang xe khách. Và đây cũng là tín hiệu vui cho một số nhà xe vì đi kèm với những chiếc xe này là chủ nhân có mua ngồi trên xe để cùng về quê. Dù vậy, việc bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển cũng khiến nhiều người lo ngại vì sợ cháy nổ.

