Bé gái 13 tuổi bị dâm ô khi giúp đỡ thanh niên lạ mặt tìm người

Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Ngọc về tội dâm ô đối với trẻ dưới 18 tuổi.



Nạn nhân trong vụ án là N.K.L. (13 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 17/6, trong lúc di chuyển từ Cao Thắng đến Giếng Đáy, khi đi qua ngã 3 Ba Lan thuộc phường Giếng Đáy, Bùi Văn Ngọc đã gặp cháu N.K.L.

Lúc này, đối tượng Ngọc đã hỏi cháu bé đường đi đến phường Hà Khẩu, sau đó cháu L. đi về nhà. Khi bắt xe ôm chuẩn bị di chuyển tiếp, Ngọc phát hiện cháu L. tiếp tục đi ra khỏi nhà.

Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an.

Khi tiếp cận cháu L., Ngọc lại nhờ cháu dẫn đi tìm một người tên Lan gần đó. Không nghi ngờ gì nên cháu L. đã đồng ý.

Ngay sau đó, Ngọc dẫn cháu L. đến 1 căn nhà cấp 4 (thuộc tổ 9, khu 2, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Tại đây, Ngọc đã có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục, ngực của cháu L.

Hoảng sợ trước hành vi của Ngọc, cháu L. đã bỏ chạy về nhà, kể toàn bộ sự việc cho ông ngoại của cháu.

Ngay sau đó, ông ngoại cháu L đã sử dụng xe máy đưa cháu L. đi tìm đối tượng Ngọc. Khi đến khu 3A Giếng Đáy, cháu L. nhận ra đối tượng Ngọc, ông ngoại cháu L. cùng người dân xung quanh đã bắt Ngọc đưa về cơ quan CSĐT CATP Hạ Long trình báo.

Tại đây, Ngọc đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình đối với cháu L.