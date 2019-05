Toàn cảnh vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy

Khởi điểm vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy, tối 1/4, camera an ninh trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, quận 4, TP HCM ghi lại cảnh 1 người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Quá sợ hãi vì bị sàm sỡ, bé gái hoảng loạn chạy ra khỏi cầu thang về kể với bố mẹ. Nhận được phản ánh của phụ huynh cháu bé bị xâm hại, Ban quản lý chung cư đã tiến hành trích xuất camera trong thang máy và tìm được kẻ có hành vi sàm sỡ cháu bé là Nguyễn Hữu Linh.

Làm việc với Ban quản lý chung cư và phụ huynh cháu bé ông Linh đã thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, ông Linh rời khỏi chung cư trở về nhà riêng ở TP Đà Nẵng. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, danh tính ông Nguyễn Hữu Linh được làm rõ. Theo đó, ông Linh 61 tuổi, quê Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, về hưu năm 2018. Sự việc Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy được Ban quản lý chung cư đã thông báo cho cư dân. Ngày 4/4, Viện Kiểm sát ND tối cao yêu cầu làm rõ vụ việc. Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.4 khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, ông Linh khai với điều tra viên và xác nhận ông chính là người trong clip và thừa nhận có hành vi ôm, hôn bé gái trong thang máy chung cư. Tuy nhiên, ông Linh phủ nhận là không có sàm sỡ hay dâm ô gì bé gái mà chỉ là "nựng" cháu bé vì thấy cháu dễ thương. Ngày 5/4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã có văn bản đề nghị khởi tố vụ án đối với vụ bé gái bị dâm ô trong thang máy xảy ra tại chung cư G., quận 4, TPHCM. Tội phạm này, Bộ luật Hình sự không quy định phải khởi tố theo yêu cầu người bị hại (do chủ thể là người dưới 16 tuổi) nên không cần đơn yêu cầu khởi tố của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó sự việc lắng đi và không có dấu hiệu của việc khởi tố vụ án khiến dư luận phẫn nộ. Ngày 17/4, sau nhiều ngày chờ đợi cơ quan chức năng, cư dân chung cư G. tiếp tục ký đơn tập thể yêu cầu khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh. Người dân, các diễn đàn mạng cũng biểu lộ sự phẫn nộ, yêu cầu khởi tố. Những slogan phản đối tình trạng ấu dâm, dâm ô trẻ em xuất hiện ở nhiều nơi. Một vài người dân bức xúc khi vụ án dần "chìm xuồng" đã đến nhà ông Linh tại Đà Nẵng và có những hành động quá khích. Nhiều người đến chụp ảnh tai nhà ông Linh để đăng lên mạng xã hội với nội dung yêu cầu khởi tố Linh "nựng". Vợ ông Linh gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và cho rằng, ngay cả khi chồng bà có hành vi sai trái, thì họ cũng không được nhục mạ hay bêu rếu khắp nơi. Việc này đã có Cơ quan pháp luật xử lý. Sau đó chính bà này tự rút đơn. Đến ngày 19/4, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã giải trình trước Uỷ ban Tư pháp vụ việc chưa khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư tại quận 4 TP.HCM.

Trong khi dư luận đang phẫn nộ vì Linh "nựng" chưa bị khởi tố thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông này tươi cười, vui vẻ đi du lịch khắp mọi nơi. Đến ngày 22/4, Công an quận 4, TP. HCM. Đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Chiều 23/4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Hữu Linh đã không có mặt ở nơi cư trú. Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, ngày 22/5, VKSND quận 4 hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang toà cùng cấp để đưa ra xét xử Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô trẻ em.

