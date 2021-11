Bé 2 tuổi tử vong, BV quốc tế Green không trình báo... có vi phạm?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, vụ việc bé 2 tuổi tử vong do rơi từ tầng 9 Bệnh viện Quốc tế Green là nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân để có kết luận và hướng xử lý cụ thể.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng sẽ làm rõ thiết kế, kiến trúc của bệnh viện này cụ thể ra sao, quá trình xây dựng có đúng với thiết kế, giấy phép xây dựng hay không, việc đưa vào sử dụng đã đảm bảo an toàn hay chưa?

Đồng thời làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé có thể rơi xuống dẫn đến tử vong. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, cơ sở y tế này không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân dẫn đến bệnh nhân tử vong, có thể khởi tố vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người hoặc vi phạm quy định an toàn nơi đông người để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Sau sự cố bệnh viện đã cho lắp đặt bổ sung chấn song cửa sổ tại các phòng bệnh.

Trường hợp cơ quan điều tra không chứng minh được có lỗi vô ý dẫn đến hậu quả chết người sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, cơ sở khám chữa bệnh này cần phải sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Đồng thời, gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu cơ sở này phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

“Bệnh viện Quốc tế Green chậm thông báo thông tin cho sở y tế về sự cố, tai nạn xảy ra tại bệnh viện là chưa đảm bảo quy định về quản lý cơ sở khám chữa bệnh. Do đó, cần phải rút kinh nghiệm và cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra quy trình khám chữa bệnh, điều kiện về cơ sở vật chất của bệnh viện này để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ khi nào cơ sở khám chữa bệnh này đảm bảo an toàn, đủ điều kiện an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì mới được hoạt động theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh” - luật sư Cường nêu ý kiến.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, ngày 18/10, bé T.H.L. (SN 2019, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) được gia đình đưa nhập viện Quốc tế Green Hải Phòng thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán dính thắng lưỡi. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe trở lại bình thường, cháu bé được chuyển về phòng phòng 910 (tầng 9). Chiều ngày 20/10, cháu L. bị rơi từ tầng 9 xuống đất.

Thời điểm đó các bộ phận liên quan của Bệnh viện tập trung tại vị trí cháu L. rơi từ tầng 9 xuống để thực hiện cấp cứu tại chỗ. Thời điểm này xác định cháu bé không có nhịp thở, mạch nhanh và đồng tử giãn nên các bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt ống nội khí quản, bóp tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp…

Tiếp đó bệnh nhân được đưa lên tuyến trên để điều trị với chẩn đoán đa chấn thương do ngã. Sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, bệnh nhân được xác định đã tử vong. Sau đó, Bệnh viện Quốc tế Green đã hỗ trợ đưa cháu bé về quê để mai táng và miễn toàn bộ viện phí cùng các chi phí khác.

Trao đổi với báo chí, đại diện bệnh viện cho biết, nguyên nhân của tai nạn là do trước đó mẹ cháu bé đã di chuyển giường bệnh vào sát cửa sổ (loại cửa kính, không có chấn song) phòng bệnh. Có thể do cháu bé đã leo lên cửa sổ rồi bị rơi qua cửa sổ xuống đất. Sau sự cố Bệnh viện đã cho lắp đặt bổ sung chấn song cửa sổ tại các phòng bệnh.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra từ 20/10 nhưng 10 ngày sau cơ quan chức năng mới nhận được báo cáo từ Bệnh viện Quốc tế Green ở Hải Phòng. Ngày 30/10, Công an quận Lê Chân và Công an phường Niệm Nghĩa đã tới làm việc, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Sáng 31/10, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng làm việc với bệnh viện, yêu cầu rút kinh nghiệm về việc không báo cáo địa phương và cơ quan quản lý về sự cố.

Trao đổi với CAND, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Green Vũ Xuân Cường cho biết đã nhận trách nhiệm về việc chậm báo cáo với Sở Y tế Hải Phòng và đang phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý cũng như nhân chứng để phục cơ quan Công an điều tra vụ việc cháu bé rơi từ tầng 9.

