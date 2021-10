Vì sao bé 2 tuổi rơi tầng 9 BV Quốc tế Green xuống đất tử vong?

Vụ việc bé 2 tuổi tử vong sau khi rơi từ phòng bệnh tại tầng 9 BV đa khoa Quốc tế Green Hải Phòng xuống đất đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ việc được đặt ra. Đại diện BV đa khoa Quốc tế Green Hải Phòng cho biết, đây là vụ tai nạn không mong muốn. Vị trí cháu bị rơi được xác định cửa sổ của căn phòng. Theo ghi nhận thực tế, cửa sổ phòng bệnh tại tầng 9 của bệnh viện được thiết kế mở, ô cửa kính thoáng, giường bệnh đặt sát cửa. Sau khi xảy ra sự việc, đã xuất hiện có dòng chữ cảnh báo màu tím “Yêu cầu người nhà! Không để trẻ em trèo lên cửa sổ”. Cháu T.H.L., SN 2019, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là con duy nhất của gia đình. Cháu được đưa đến BV Quốc tế Green có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng và nhập viện ngày 18/10 để phẫu thuật bệnh lý trong vòm miệng. Một căn phòng tại tầng 9 còn để ghế sát cửa. Ca phẫu thuật thành công, cháu bé được đưa về chăm sóc đặc biệt riêng 1 phòng. Mẹ cháu là người đã chăm sóc trực tiếp. Tuy nhiên, khoảng 16h ngày 20/10, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của người mẹ thông báo con mình rơi từ tầng cao xuống đất. Các y tá và bác sĩ đã có mặt tại hiện trường cháu bé rơi xuống, sơ cứu, chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng. Tuy nhiên, cháu đã tử vong ngoại viện do đa chấn thương. Đáng chú ý, sự việc đã xảy ra 10 ngày nhưng lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho biết, chưa nhận được bất cứ báo cáo hay thông tin nào của bệnh viện. Hiện Công an quận đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác minh. UBND phường Niệm Nghĩa cũng xác nhận BV chưa hề thông tin gì tới chính quyền, nên địa phương cũng chỉ nghe thông tin từ báo đài truyền thông. Phía bệnh viện cho biết, sau khi vụ việc xảy ra đơn vị đã báo cho các cơ quan chức năng và đã hỗ trợ toàn bộ viện phí, tiền mai táng và chia sẻ nỗi đau với gia đình bệnh nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nguồn: THĐT

Vụ việc bé 2 tuổi tử vong sau khi rơi từ phòng bệnh tại tầng 9 BV đa khoa Quốc tế Green Hải Phòng xuống đất đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ việc được đặt ra. Đại diện BV đa khoa Quốc tế Green Hải Phòng cho biết, đây là vụ tai nạn không mong muốn. Vị trí cháu bị rơi được xác định cửa sổ của căn phòng. Theo ghi nhận thực tế, cửa sổ phòng bệnh tại tầng 9 của bệnh viện được thiết kế mở, ô cửa kính thoáng, giường bệnh đặt sát cửa. Sau khi xảy ra sự việc, đã xuất hiện có dòng chữ cảnh báo màu tím “Yêu cầu người nhà! Không để trẻ em trèo lên cửa sổ”. Cháu T.H.L., SN 2019, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là con duy nhất của gia đình. Cháu được đưa đến BV Quốc tế Green có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng và nhập viện ngày 18/10 để phẫu thuật bệnh lý trong vòm miệng. Một căn phòng tại tầng 9 còn để ghế sát cửa. Ca phẫu thuật thành công, cháu bé được đưa về chăm sóc đặc biệt riêng 1 phòng. Mẹ cháu là người đã chăm sóc trực tiếp. Tuy nhiên, khoảng 16h ngày 20/10, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của người mẹ thông báo con mình rơi từ tầng cao xuống đất. Các y tá và bác sĩ đã có mặt tại hiện trường cháu bé rơi xuống, sơ cứu, chuyển sang BV Trẻ em Hải Phòng. Tuy nhiên, cháu đã tử vong ngoại viện do đa chấn thương. Đáng chú ý, sự việc đã xảy ra 10 ngày nhưng lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho biết, chưa nhận được bất cứ báo cáo hay thông tin nào của bệnh viện. Hiện Công an quận đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác minh. UBND phường Niệm Nghĩa cũng xác nhận BV chưa hề thông tin gì tới chính quyền, nên địa phương cũng chỉ nghe thông tin từ báo đài truyền thông. Phía bệnh viện cho biết, sau khi vụ việc xảy ra đơn vị đã báo cho các cơ quan chức năng và đã hỗ trợ toàn bộ viện phí, tiền mai táng và chia sẻ nỗi đau với gia đình bệnh nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nguồn: THĐT