Bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm chủng, bệnh viện nhi 'né' cấp giấy báo tử?

Anh Lê Hữu Thế (ngụ phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) cho biết, vào ngày 10/4, gia đình chở bé L. H. V. H (SN 8/2/2019) đến phòng khám Đa khoa khu vực An Phú để tiêm chủng.



Tuy nhiên, sau khi bé H. rời phòng khám về thì lên cơn sốt nên vào sáng ngày 11/4 gia đình chuyển lên Phòng khám Nhi thành phố trên đường Phú Lợi thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để kiểm tra.

Tại đây, phòng khám cho thuốc hạ sốt nên gia đình cho bé H. về nhà. Thế nhưng, bé H. vẫn không hạ sốt nên gia đình lại tiếp tục chuyển đến phòng khám Nhi thành phố để thăm khám lại.

Khi đến phòng khám Nhi thành phố thì nơi đây không nhận bệnh mà nói gia đình nên chuyển đến bệnh viện. Do đó, gia đình anh Thế tiếp tục đưa bé H. đến Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương thuộc phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương để cấp cứu.

Khi bé H. được đưa đến bệnh viện được khoảng 30 phút thì bác sĩ thông báo đã tử vong. Sau khi báo tin bé H. tử vong, phía bệnh viện đề nghị gia đình đóng tiền khám rồi bảo gia đình đưa bé H. về. Tuy nhiên, phía bệnh viện Phụ sản – Nhi Bình Dương không cho gia đình biết lý do bé H. tử vong và không cấp giấy báo tử cho gia đình.