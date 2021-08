BCA cảnh báo đa cấp đầu tư tài chính: Điểm tên dự án ồn ào

Cảnh báo lừa đảo "Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến": Ngày 19/8, Bộ Công an phát cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai sẽ mất. Những người đứng ra lập ra các sàn giao dịch có thể tác động vào kết quả đặt cược dẫn đến việc người chơi tỷ lệ mất tiền gần như tuyệt đối. Tán gia bại sản vì tin lời giang hồ mạng đầu tư vào tiền ảo: Theo báo Lao động, vừa qua, Phạm Tuấn, 'em trai' Khá Bảnh, cùng nhiều thông tin về mô hình sàn đa cấp BitcoinDeFi bỗng dưng 'biến mất', nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoảng loạn khi không rút được tiền. Trong nhóm, khi nhà đầu tư đặt câu hỏi "kiếm lời ra sao", thì Tuấn khẳng định chắc nịch: "Đầu tư ký gửi. 1 tháng lãi 10 - 30% nhận lãi mỗi ngày, "đều như vắt chanh" mà không phải làm gì. Đầu tư càng nhiều lãi càng cao. Tỷ lệ rủi ro bằng 0. Bảo hành 100%. Mình đứng ra bảo đảm". Tuy nhiên theo bài viết trên báo Lao động, đến nay Tuấn đã bất ngờ mất liên lạc, trang facebook cá nhân cũng biến mất. Sàn giao dịch ngoại hối Hitoption bị đánh sập: Ngày 22/6, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam hai người quản lý sàn là Nguyễn Thế Dương (25 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi đều ở Hà Nội) để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sàn giao dịch ngoại hối Hitoption hoạt động trái pháp luật, lừa hàng chục nghìn người tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư giao dịch theo hình thức đặt cược tỷ giá lên hoặc xuống các cặp tiền điện tử trong thời gian 30 giây. Ai dự đoán đúng được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu sai sẽ mất toàn bộ. Phần mềm có thể can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho nhà đầu tư liên tục bị lỗ, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sàn forex lừa đảo: Mới đây, hàng trăm người tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Coolcat tại Việt Nam (một dạng sàn giao dịch vàng, tiền ảo và USD được cam kết bảo hiểm 100% vốn) như ngồi trên lửa khi ứng dụng này không thể truy cập được. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc. Những người tham gia đầu tư loại hình này cho biết, khi đầu tư vào Coolcat app nhà đầu tư sẽ có thu nhập từ 2 nguồn chính là: Thu nhập khi giao dịch và nhận hoa hồng đại lý. Có 6 gói bảo hiểm được giới thiệu với các mức tiền đầu tư từ 1,3 triệu đồng cho đến 213 triệu đồng, tương ứng sẽ nhận lại mức lợi nhuận hằng ngày từ 18.000 đồng cho đến mức cao nhất là 6.200.000 đồng. Rủi ro mô hình đầu tư tài chính Lion Group: Thời gian qua, hình thức đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx trading markets thu hút sự tham gia của nhiều người. Hình thức đầu tư này do Tổ chức tài chính Lion Group khởi xướng và điều hành. Theo quảng cáo, chỉ cần tham gia khoản tiền tối thiểu 1.000 USD, "nhà đầu tư" không cần làm gì cũng có thể giàu lên nhanh chóng, bởi vậy không ít người đã lao theo. Đại tá Hồ Bá Võ - nguyên điều tra viên cao cấp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An trả lời trên Báo Vietnamnet, đây là một hình thức lừa đảo không hề mới, được tổ chức chặt chẽ theo từng "xâu" mà người tham gia sẽ được gọi là "nhà đầu tư". Mỗi nhà đầu tư sẽ được cấp 1 tài khoản để đóng tiền vào. Lion Group không kinh doanh gì để tạo ra sản phẩm mà chỉ dùng chiêu trò lấy tiền người đầu tư sau trả lãi suất cao cho người đầu tư trước. Cảnh báo đầu tư tài chính kiểu đa cấp: Ngày 1/2, Công an Đà Nẵng có thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn, có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp. Sau khi mở tài khoản để rút tiền và gửi tiền cho ban chuyên gia với số tiền tối thiểu 1.000 USD. Số tiền đầu tư được ban chuyên gia giao dịch giúp với cam kết lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày và 20-24% hằng tháng. Công an Đà Nẵng cho biết theo quy định pháp luật, chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối. Hiện nay sàn Fx trading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên các cá nhân đầu tư ngoại hối tại sàn này là không đúng quy định pháp luật. >>>> Xem thêm video: Triệt phá các sàn giao dịch trái phép FOREX, tiền ảo. Nguồn: VTV 24.

