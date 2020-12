Bắt Trương Châu Hữu Danh: Lợi dụng quyền tự do dân chủ án bao năm?

Ngày 17/12, cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với ông Trương Châu Hữu Danh . Ông Danh bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự 2015. Facebooker Trương Châu Hữu Danh

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, Điều 331 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã được quy định rõ:



Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Được biết ông Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo. Trương Châu Hữu Danh “nổi” trên mạng xã hội khi phản đối các trạm BOT như: BOT Cai Lậy, BOT T2… Hình ảnh, clip của Danh xuất hiện tại các BOT được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trang facebook và fanpage cùng tên “Trương Châu Hữu Danh” thu hút hàng nghìn theo dõi và bình luận. Tháng 9/2018, mạng xã hội từng xôn xao thông tin Danh trình báo với công an mình bị một nhóm (7 - 8 người) xăm trổ, đầu trọc, vẻ ngoài hung dữ tìm đến tận nhà gây áp lực, buộc gỡ các bài báo đã đăng. Khi đó, ông Danh trình báo rằng, khi mình đi vắng, ở nhà chỉ có cha mẹ già thì nhóm người lạ vào nhà, giới thiệu họ là “dân xã hội” từ Sài Gòn và miền Bắc mới vào. Nhóm người trên đã phục kích trước nhà nhiều ngày, muốn gặp Hữu Danh để yêu cầu gỡ các bài viết "đụng chạm", gây ảnh hưởng xấu đến họ. Ngày 12/10 vừa qua, Trương Châu Hữu Danh dự lễ khai trương chi nhánh Tạp chí Thời trang Vàng - Tạp chí điện tử TTV tại Cần Thơ, nhưng chi nhánh tạp chí này chưa được Sở Thông tin & Truyền thông TP cấp phép. Trước đó, Sở TT-TT TP Cần Thơ có nhận văn bản của Tạp chí Thời Trang Vàng về việc thay đổi địa điểm trụ sở "chi nhánh đại diện tại Cần Thơ" (từ địa chỉ 206/45 Trần Phú, quận Ninh Kiều đến địa chỉ 08 Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều). Tuy nhiên, Sở TT-TT cho rằng thay đổi như thế là không chính xác và chưa đúng với các quy định của Luật Báo chí. Cụ thể, Điều 22 Luật Báo chí chỉ quy định tên gọi là "Văn phòng đại diện" (VPĐD) hoặc "Phóng viên thường trú" cơ quan báo chí. Sau khi nhận được công văn nêu trên, Sở TT-TT TP cần Thơ đã đề nghị Tổng Biên tập Tạp chí Thời Trang Vàng bổ sung các văn bản được quy định tại Điều 22 Luật Báo. Trong khi sở vẫn chưa nhận được văn bản bổ sung thì ngày 12/10, Tạp chí Thời Trang Vàng đã tổ chức khai trương Chi nhánh đại diện tại TP Cần Thơ ở một nhà hàng. Ngày 13/10, Sở TT-TT TP Cần Thơ tiếp tục ban hành công văn thứ hai đề nghị Thời Trang Vàng cung cấp các văn bản liên quan đến việc trú đóng tại địa phương nhưng đến nay, tạp chí này vẫn chưa cung cấp. Sau khi ông Danh phụ trách Tạp chí Thời Trang Vàng tại Cần Thơ bị bắt, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã yêu cầu ngưng hoạt động tạp chí này tại đây.

