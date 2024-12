Bắt tạm giam người phụ nữ cắn vào tay công an ở Thanh Hóa

Ngày 2/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Quách Thị Luận (SN 1977, trú tại bản En, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Quách Thị Luận tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 06h40 ngày 28/11/2024, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 530 đoạn qua địa bàn xã Trí Nang, phát hiện bà Quách Thị Luận vi phạm trật tự, an toàn giao thông nên đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm. Tuy nhiên, sau khi lập biên bản vi phạm xong bà Luận bỏ đi nơi khác không ký vào biên bản vi phạm.

Đến khoảng 07h40 cùng ngày, bà Luận quay lại gặp tổ công tác để xin không xử lý lỗi vi phạm. Tuy nhiên, khi được lực lượng Cảnh sát giao thông giải thích lỗi vi phạm và đề nghị bà Luận đến Công an huyện Lang Chánh để phối hợp xử lý vi phạm thì bà đã có lời nói xúc phạm, thách thức và yêu cầu tổ công tác phải xử lý vi phạm tại chỗ. Mặc dù đã được nhiều lần giải thích nhưng bà Luận vẫn không chấp hành mà tiếp tục cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Thậm chí còn cắn vào tay một đồng chí trong tổ công tác gây thương tích.

Trước hành vi chống đối, xem thường pháp luật của đối tượng, tổ công tác đã phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác khống chế, bắt giữ đối tượng bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lang Chánh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.