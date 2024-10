Bắt tạm giam đối tượng trộm hàng loạt tài sản ở Hà Nam

Ngày 31/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an TP Phủ Lý ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hữu Sơn (SN 1988, trú tại tổ dân phố Đồng Minh, phường Hải Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về tội: “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình Sự.

Đối tượng Vũ Hữu Sơn tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 12/10, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Vũ Hữu Sơn lợi dụng sơ hở trong việc trông coi, quản lý tài sản của chủ sở hữu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Máy hàn, máy cắt bàn, máy bắn cốt, mô tơ trộn vữa, máy cắt gạch cầm tay, máy rửa xe, dây điện, phích điện và ổ cắm điện.

Theo điều tra, Vũ Hữu Sơn còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 19/10/2024 tại tổ dân dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sớm theo quy định của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan Công an cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản góp phần phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này nhất là trong dịp cuối năm.