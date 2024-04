Bắt quả tang "ông trùm" đường dây ma túy ở Hải Phòng

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an quận Lê Chân, phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Thắng (SN 1994, ở số 1B/24/84/143 Tôn Đức Thắng, P. An Dương, Lê Chân, Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, móc nối với các “chân rết” hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy tiêu thụ trên địa bàn quận Lê Chân và một số địa bàn lân cận.

Đối tượng Nguyễn Quang Thắng và ố tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAHP

Các đối tượng trong đường dây ma túy do Nguyễn Quang Thắng cầm đầu hoạt động lưu động, sử dụng mạng xã hội để trao đổi, liên lạc với nhau. Đặc biệt, để đề phòng sự phát hiện của cơ quan công an, Thắng không trực tiếp giao nhận ma túy mà “giấu” hàng ở một địa điểm đã hẹn trước rồi nhắn người mua đến nhận. Địa điểm giao, nhận hàng do Thắng chỉ định và thay đổi thường xuyên…