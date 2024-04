Thẩm mỹ số 1 Việt Nam Nguyễn Hải bị tước giấy phép hoạt động

Sử dụng người khám, chữa bệnh “chui”

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân được Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố mới đây, Công ty TNHH Thẩm mỹ số 1 Việt Nam Nguyễn Hải (số 20 đường số 2, Khu dân cư Cityland Center Hills, phường 7, quận Gò Vấp) bị phạt 93 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, công ty này hoạt động không có đủ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; không đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty TNHH Thẩm mỹ số 1 Việt Nam Nguyễn Hải bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám 6 tháng. Đồng thời, cơ sở này cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 6 tháng.

Trụ sở Công ty TNHH Thẩm mỹ số 1 Việt Nam Nguyễn Hải ở số 20, đường số 2, Khu dân cư Cityland Center Hills, phường 7, quận Gò Vấp. Ảnh: Hữu Thông.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thẩm mỹ số 1 Việt Nam Nguyễn Hải được thành lập ngày 25/7/2022 (mã số thuế 0317396939, do Chi cục thuế quận Gò Vấp quản lý). Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Thương.

Fanpage “ Thẩm mỹ Hải Nguyễn ” quảng cáo dịch vụ: Thẩm mỹ toàn diện, nâng mũi, sửa mũi hỏng, cắt mí mắt… với nội dung: “Giấy phép HĐPK chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ sở y tế TP HCM cấp số: 09493/HCM -GPHĐ”. Trang này dẫn về địa chỉ nhà số 20, đường số 2, Cityland, phường 7, quận Gò Vấp.

Hình ảnh quảng cáo trên Fanpage “Thẩm mỹ Hải Nguyễn”. Ảnh chụp màn hình.

Hiểm họa từ thẩm mỹ "chui", bác sĩ "dởm"

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh) cho hay, thời gian qua, cơ quan chức năng xử lý rất nhiều cơ sở tổ chức khám, chữa bệnh “chui”, cũng như xử phạt nặng cơ sở sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Ông Vinh dẫn quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 39, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Việc khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, căn cứ khoản 7, Điều 38, Nghị định 117//2020/NĐ-CP của Chính phủ, sẽ bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng.

Trước đó, trả lời báo chí về tình trạng bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề vẫn trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ, PGS.TS Đỗ Quang Hùng, nguyên Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết, không như một số chuyên khoa khác, để trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đủ điều kiện hành nghề phải tuân thủ các quy định khá khắt khe.

Trước hết, đó là bác sĩ có bằng chuyên khoa 1 về ngoại khoa, sau đó phải trải qua 54 tháng học chuyên khoa về phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề vẫn trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ diễn ra khá nhiều. Đặc biệt, có tình trạng nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cơ sở thẩm mỹ thuê chứng chỉ hành nghề, trong khi họ công tác ở đơn vị khác.

Toàn bộ việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân ở cơ sở thuê chứng chỉ đều do người không được cấp chứng chỉ, không có chuyên môn thực hiện. Sự an toàn tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân phó mặc cho… may rủi.

PGS.TS Đỗ Quang Hùng ước tính, TP HCM hiện có 200 bệnh viện, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và khoảng 4.000 spa chăm sóc da… Việc các đơn vị chăm sóc da thường xuyên "xé rào" thực hiện thủ thuật, kỹ thuật vượt quá danh mục cho phép như nâng mũi, cắt mí mắt, độn cằm, tiêm chất làm đầy, sau đó thuê "bác sĩ không phép" thực hiện, khiến nhiều người dân "sập bẫy".

“Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên tiếp nhận các trường hợp người bệnh bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ như hoại tử mũi, cằm, hỏng ngực, mù mắt... do các cơ sở thẩm mỹ và bác sĩ không phép thực hiện”, PGS.TS Đỗ Quang Hùng nói thêm.