Lái xe gay gắt với nữ nhân viên BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Ngày 18/12, trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài xả trạm, không thu phí các xe ô tô di chuyển qua trạm do hàng chục tài xế vẫn tụ tập nhau phản đối việc thu phí "hộ". Càng về chiều tối, lượng tài xế tập trung đến khu vực trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài càng đông hơn. Trong số cánh tài xế tập trung phản đối việc thu phí tại đây có cả phụ nữ. Mỗi lần có ô tô di chuyển qua trạm, những tài xế tập đang tụ tập ở đây chia nhau ra đứng ở các cửa, họ vẫy tay ra tín hiệu và hô to để những tài xế đang ngồi trên xe biết rằng trạm BOT đang xả và không cần trả phí. Nhiều tài xế khi di chuyển qua trạm không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ tỏ ra ngỡ ngàng khi thấy trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài xả trạm. Trong chiều nay, dù có bóng dáng của cơ quan chức năng tại khu vực BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, tuy nhiên những cảnh sát này chỉ đứng theo dõi diễn biến và chưa có bất kỳ sự can thiệp nào. Đáng chú ý, có trường hợp tài xế điều khiển chiếc ô tô biển số 30E - 556xx khi di chuyển qua trạm BOT vẫn móc ví ra tờ 20 nghìn đồng mua vé bình thường dù biết trạm đang xả. Ngay sau đó tài xế này tỏ ra giận dữ và phản ứng gay gắt cho rằng, nữ nhân viên ngồi trong phòng thu vé đã có hành động giật tiền từ tay mình rồi đóng sập cửa sổ lại mà không trả tiền thừa. Nam tài xế sau đó xuống xe mím môi, nghiến răng đòi lại tiền và yêu cầu nữ nhân viên trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài phải xin lỗi vì hành động giật tiền, đóng cửa của mình. Nam tài xế phản ứng gay gắt, chỉ thẳng tay vào mặt nữ nhân viên. Lúc này, một nam nhân viên trạm BOT khác di chuyển về khu vực này yêu cầu nữ nhân viên ngồi trong mở cửa sổ nói chuyện với tài xế thì tình hình mới "hạ nhiệt". Tài xế bắt tay nhau hồ hởi vì BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài xả trạm. Cánh tài xế di chuyển qua đây đều cho rằng: "Trạm BOT này đặt nhầm chỗ, cơ quan chức năng nên di dời". "Chúng tôi hầu như không đi qua tuyến tránh TP Vĩnh Yên, nhưng đến đây vẫn phải mất phí. Có đi đâu mà bắt chúng tôi nộp, như vậy là quá vô lý. Chúng tôi ở cho đến tối, cho đến khi cơ quan chức năng lên tiếng nói", - một nữ tài xế nói. Ghi nhận của PV trong chiều nay, tại khu vực BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, hỗn loạn giao thông sau khi trạm này xả. Mời độc giả xem video: Nam tài xế phản ứng gay gắt khi bị nhân viên thu trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội) "giật" tiền từ tay rồi đóng cửa phòng vé.

