Bắt nhóm thanh niên lạng lách, ném chai bia vào công an ở Bắc Ninh

Ngày 13/9, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ 9 thanh niên lạng lách, ném chai bia vào công an để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 19h30 ngày 11/9, một nhóm thanh thiếu niên khoảng 13 người đi trên 6 xe máy không có biển kiểm soát mang theo 3 dao gắn ống tuýp kim loại, lái xe từ khu vực đường 278 (phường Nam Sơn) vào trung tâm TP Bắc Ninh.

Nhóm thanh niên lạng lách, ném chai bia vào công an.

Nhóm thanh thiếu này di chuyển đến trước cửa Cung thiếu nhi, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh gặp chốt kiểm soát của Công an tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện nhiệm vụ. Nhóm thanh niên liền tăng ga lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy gây náo loạn trên đường đồng thời khua dao về phía tổ công tác khiêu khích. Nhóm này sau đó tiếp tục lang thang trên đường với ý định đi “trêu cảnh sát”, nếu bị truy đuổi thì sẽ chống trả.

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi bị lực lượng chức năng tổ chức chặn bắt ở khu vực Chung cư Cát Tường, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, các đối tượng liều lĩnh lao xe với tốc độ cao đồng thời ném nhiều vỏ chai bia về phía lực lượng công an rồi bỏ chạy. Trước hành vi manh động của nhóm thanh thiếu niên trên, Công an TP Bắc Ninh đã tập trung lực lượng xác minh. Đến ngày 12/9, công an đã triệu tập toàn bộ 13 thanh thiếu niên đến cơ quan chức năng và thu giữ 6 xe máy cùng 3 dao gắn ống tuýp.

Tại cơ quan Công an, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm Phạm Hồng Q. (SN 2005), Hoàng H. (SN 2006), Phạm Tiến A. (SN 2007), Nguyễn Quang D. (SN 2007), Phạm Đình H. (SN 2009), Nguyễn Văn P. (SN 2007), Nguyễn Nhật N. (SN 2006), Nguyễn Hải N. (SN 2006), Phạm Hồng Q. (SN 2006), Lăng Văn L. (SN 2002), Đinh Trọng D. (SN 2006), Đặng Thúy P. (SN 2006) và Bùi Hà L. (SN 2005).

Qua điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm khác ở TP Từ Sơn nên chuẩn bị hung khí là 3 dao gắn ống tuýp và một số vỏ chai bia để đi “giải quyết mâu thuẫn”. Sau khi đi tìm nhóm đối thủ mà không gặp, các thanh niên này quay trở lại TP Bắc Ninh để làm loạn, bốc đầu, lạng lách, đánh võng và ném chai bia vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hiện, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ 9 người để điều tra hành vi giây rối trật tự công cộng.