Lật mặt kẻ sát nhân trốn dưới gầm giường giết bé gái 12 tuổi

Na Xá là một trong những thôn, bản xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc xã Nam Quan (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Nơi đây chủ yếu tập trung đồng bào các dân tộc ít người. Bỗng một ngày, cuộc sống bình yên của người dân nơi đây bị xáo trộn bởi một vụ án mạng thương tâm và đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Hoàng Thị C. (12 tuổi, học sinh Trường THCS xã Nam Quan). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo tài liệu điều tra, sáng 11/1/2019, sau khi đi thăm nương trở về, ông M. ghé vào nhà cháu nội để chơi. Thấy chiếc xe đạp và đôi dép của cô cháu gái để ngoài sân, ông M. tỏ ra ngạc nhiên. Cho rằng cháu C. trốn học ở nhà chơi nên ông M. vội vàng gọi hỏi. Vừa đúng lúc này, anh trai của C. là Lý Văn Sa (14 tuổi) từ trong nhà mở cửa, hốt hoảng chạy ra nói rằng em gái cứ nằm li bì trên giường không dậy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông M. vội vàng vào buồng ngủ để kiểm tra. Tại đây, ông nhận ra cô cháu gái đã tử vong với những vết bầm tím trên cổ, quần áo trong tình trạng xộc xệch. Ông M. lao ra sân kêu cứu, đồng thời gọi điện thông báo vụ việc tới cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lộc Bình phối hợp cùng Phòng CSĐT về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Thông tin, cháu C. tử vong bất thường tại nhà khiến người dân thôn trên, xóm dưới bỗng trở nên nháo nhác, bàn tán xôn xao. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại hiện trường, cháu C. tử vong trên giường ngủ trong tình trạng vùng cổ có nhiều vết bầm tím, nghi bị siết, quần dài bị kéo tụt xuống tới ống đồng, xuất hiện tinh dịch. Kiểm tra khu vực xung quanh tử thi, công an thu giữ nhiều lông, tóc. Trong móng tay nạn nhân cũng xuất hiện một số mô da. Đặc biệt, dưới gầm giường, nơi cháu C. nằm ngủ, lớp bụi trên sàn nhà bị biến dạng. Đồ đạc xung quanh không có dấu hiệu xáo trộn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân bị hung thủ hiếp dâm rồi siết cổ tới chết. Khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng là vào đêm 10/1. Qua xác minh được biết, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le. Mẹ bỏ nhà đi làm ăn xa, không trở về. Do kinh tế khó khăn, bố cháu C. cũng phải tha hương sang Trung Quốc để kiếm sống. Ở nhà chỉ có cháu C. và người anh trai, thỉnh thoảng ông bà nội có ghé qua. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo lời anh trai nạn nhân là Lý Văn Sa (14 tuổi), tối 10/1, sau bữa cơm tối, cháu ở gian nhà ngoài nằm xem tivi, còn C. vào buồng học bài. Tới khoảng 22h, Sa cũng tắt đèn đi ngủ. Đêm hôm đó do ngủ say, nên Sa không biết có chuyện gì xảy ra với em gái mình. Đánh giá đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập Ban chuyên án để khẩn trương đấu tranh, truy bắt kẻ thủ ác. Diện đối tượng tình nghi được cơ quan điều tra khoanh vùng gồm: Những người có vợ đi làm ăn xa, rượu chè say xỉn và đặc biệt có nhu cầu sinh lý cao… (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau quá trình sàng lọc thông tin, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên nghi phạm Lý Văn Cao (45 tuổi, ở cách nhà nạn nhân chừng 200m). Cao và gia đình cháu C. có mối quan hệ họ hàng. Đi sâu vào tìm hiểu thông tin nghi phạm, cơ quan chức năng nắm được, vợ Cao vốn đi làm ăn bên Trung Quốc đã lâu. Cao ở nhà cùng đàn con nhỏ. Đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày rượu chè, say xỉn. Mặc dù là họ hàng, nhưng sau khi cháu C. mất, Cao không tới thăm hỏi, giúp đỡ và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lập tức, Lý Văn Cao bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai, để phục vụ cho công tác điều tra. Đối diện các điều tra viên, Cao một mực khẳng định, mình không liên quan tới cái chết của cháu C. Tối 10/1, đối tượng cho biết đi ngủ từ chập tối. Tuy vậy, trên 2 cánh tay của đối tượng này xuất hiện một số vết xước da, dấu hiệu của việc bị cào cấu. Lý giải về những thương tích này, Cao nói rằng bản thân uống rượu say nên bị ngã xe. Từ những lời khai thiếu sức thuyết phục của Cao, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh việc giám định các dấu vết thu thập được tại hiện trường như (mẫu lông, tóc, tinh dịch…) để sớm vạch mặt hung thủ. Đúng như dự đoán, những mẫu vật phẩm thu giữ được có kết quả giám định trùng khớp với nghi phạm Lý Văn Cao. Trước những chứng cứ đầy sức nặng, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm này. Tại CQĐT, biết không thể thoát, Cao đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Cao khai nhận, vì là hàng xóm của nạn nhân nên đối tượng biết rõ hoàn cảnh, điều kiện của gia đình cháu C. Đêm 10/1, sau khi uống rượu say, Cao đã lẻn vào nhà nạn nhân rồi trốn dưới gầm giường. Khoảng 23h đêm, khi thấy cháu C. đã ngủ say, Cao liền chui ra, siết cổ nạn nhân tắt thở rồi hiếp dâm. Gây án xong, đối tượng bỏ về nhà ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thông tin, Lý Văn Cao chính là kẻ thủ ác xuống tay giết hại cháu C. khiến người thân của nạn nhân và dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Sau này, với hành vi mất hết nhân tính, Cao đã phải đối diện với mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

