Bắt nhóm học sinh chặt và cướp biển số xe ở Bắc Giang

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối 3 học sinh ở tỉnh Thái Nguyên về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng tại hiện trường vụ việc.

Trước đó, chiều 19/10, các đối tượng gồm: Trần Quốc Ph, Nguyễn Văn N, Nguyễn Huy M, Nguyễn Xuân K. (trú tại phường Đông Cao, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) là học sinh trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên và 2 thanh niên khác đã bàn bạc cùng nhau đến cầu Hòa Sơn nối tỉnh Bắc Giang với tỉnh Thái Nguyên để tìm đánh các thanh niên là người tỉnh Bắc Giang và chặt, chiếm đoạt biển kiểm soát phương tiện giao thông.

Các đối tượng này sử dụng 2 xe mô tô không mang biển kiểm soát. Khi đi, Trần Quốc Ph. và Nguyễn Huy M. đều mang theo 1 con dao dạng dao Mèo. Đến cầu Hòa Sơn, phát hiện trên cầu có 2 thanh niên đi trên 1 xe mô tô là cháu Nguyễn Duy Q đang điều khiển, nhóm đối tượng đuổi theo.

Đuổi được khoảng 1,2km, nhóm của Ph bắt kịp và ép Q. dừng xe. Lúc này, Ph tiến đến dùng dao mang theo chặt đứt chắn bùn phía sau của bánh xe Q. điều khiển rồi chiếm đoạt biển kiểm soát.

Qua sự việc trên, Công an huyện Hiệp Hòa đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường, các bậc phụ huynh cần làm tốt công tác phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ điều kiện sử dụng.

Thời gian tới, Công an huyện Hiệp Hòa sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp quản lý thanh thiếu niên nhất là đối với học sinh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có biều hiện vi phạm đề nghị thông báo đến Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an huyện Hiệp Hòa theo số điện thoại 02043.872.205 để tiếp nhận và xử lý theo quy định.