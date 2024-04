Bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề

Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã điều tra, khám phá vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet và mua bán số lô, số đề xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ và TP Hà Nội.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và tạm giam đối với Nguyễn Thái Vinh (SN 1995) và Hoàng Thị Châm (SN 1984), cùng trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Hà Phương Loan (SN 1979, trú tại: phường Kim Giang, quận Thanh Xuân); Nguyễn Tiến Tùng (SN 1996; trú tại: phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) về tội Tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra cơ quan Công an còn khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Hoàng Đức Hưng (SN 1982, trú tại: phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) về tội Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá . Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.