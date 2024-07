Bắt nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc

Chiều 22/7, Bộ Công an cho biết, cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Linh Ngọc.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có các bị can: Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Hai bị can khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú cùng về tội “ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nướ c gây thất thoát, lãng phí” gồm: Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đây là diễn biến mới quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng