Bắt người phụ nữ mua ma túy cất dưới mái tranh bán kiếm lời

Ngày 6/4, thông tin từ BĐBP tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ người phụ nữ có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tang Thị Xi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h15, ngày 5/4, tại khu vực bản Kèo Nam, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An chủ trì phối hợp với công an xã Bắc Lý, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Tang Thị Xi (26 tuổi), trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu được tại hiện trường 1,70 gam heroin, 61 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tang Thị Xi khai nhận do nghiện ma túy nên đối tượng mua ma túy về cất giấu dưới mái tranh của nhà mình để bán kiếm lời và sử dụng.

Hiện Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.