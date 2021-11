Bắt nghi phạm sát hại bé gái 12 tuổi ở An Giang

Chiều ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phước Tân, sinh năm 1982, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.



Kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/11, trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đăng và cháu V., sinh năm 2009 (con anh Đăng).

Hiện trường vụ án.

Ngày 6/11, Tân nói dối với V sẽ mua điện thoại cho V. để học online, đến khoảng 14h cùng ngày, Tân điều khiển xe mô tô chở V. đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, rồi thuê nhà trọ ngủ.

Sáng hôm sau, Tân đi nhậu cùng một số người bạn đến khoảng 12h30 phút cùng ngày thì chở V. về.

Trên đường đi, V. đòi mua điện thoại và khóc, tức giận Tân chở V. đến khu vực ấp Núi Két, xã Thớ Sơn, huyện Tịnh Biên, rồi dẫn lên núi dùng tay bóp cổ giết chết V.

Trần Phước Tân tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Tân điều khiển xe về đến khu vực bến phà Châu Giang thuộc thành phố Châu Đốc thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Tân quanh co không thừa nhận, tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng ngày 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang (người thứ 2 từ trái qua)chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường và công tác điều tra tại hiện trường.

Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội “ Hiếp dâm trẻ em ”, ngày 1/9/2020, Tân chấp hành án xong trở về địa phương.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

