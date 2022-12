Bắt khẩn cấp người chồng trong vụ vợ tử vong sau khi đi bar về

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Phạm Viết An (SN 1991, chồng chị Phạm Thị H.); Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991), cùng trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ảnh minh họa (Internet)

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 17/12, Công an quận Hồng Bàng và Công an huyện Tiên Lãng (Công an TP Hải Phòng) cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của chị Phạm Thị H.