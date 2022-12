Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán tại những điểm nào?

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen với tầm thấp tại 12 điểm, gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố; bờ hồ An Biên; Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên); Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo; sân vận động huyện Tiên Lãng; sân vận động huyện An Dương; khu cầu Cảng Cát Bà, huyện Cát Hải; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Trung tâm hành chính huyện Kiến Thụy; bờ hồ Hạnh phúc, quận Kiến An; Trung tâm hành chính quận Đồ Sơn; sân vận động huyện An Lão.