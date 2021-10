Bắt hai nhân viên Trung tâm y tế ở TP HCM

Ngày 2/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Thừa (SN 1981, trú tại huyện Hóc Môn, nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân) và Huỳnh Phương Thảo (SN 1985, nhân viên Trung tâm Y tế quận Tân Phú) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân, Công an quận 10 phát hiện 1 số đối tượng có bán thuốc kháng virus Molnupiravir 400mg (thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19) ra ngoài thị trường. Qua điều tra, công an xác định 2 người có liên quan là Thừa và Thảo nên đã tiến hành bắt giữ.

Hai đối tượng Thừa và Thảo.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Thừa là nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm y tế quận Bình Tân, có nhiệm vụ tiếp nhận thuốc kháng virus Molnupiravir 400mg từ Sở Y tế để phân phối xuống trung tâm y tế 10 phường của quận.

Đến ngày 13/9, Thừa đã bán 50 hộp thuốc trên cho Thảo với giá 2 triệu đồng/hộp. Thảo sau đó đăng lên Facebook bán với giá 2,5-4 triệu đồng/hộp. Những người mua thuốc từ Thảo tiếp tục bán ra thị trường. Khi thuốc đến tay người dân thì tăng vọt lên 6 triệu đồng/hộp.

Theo Công an quận Bình Tân, Thừa và Thảo là bạn thân với nhau và đều biết số thuốc trên là thử nghiệm phát miễn phí cho F0 đang điều trị COVID-19 tại nhà. Thế nhưng cả 2 vẫn tìm cách lấy số thuốc trên bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Hiện các đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án.

