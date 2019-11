Bắt giữ nhóm nghiện hút gây ra 70 vụ trộm chó ở Nghệ An

Ngày 8/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt phá ổ nhóm chuyên đi trộm chó, các đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Nguyễn Đình Tuấn (SN 1997) trú tại xã Nghi Hợp; Nguyễn Đình Thiết (SN 1996); Võ Trung Kiên (SN 1992); Võ Trọng Toàn (SN 1997) cùng trú xã Nghi Xá; Hoàng Thanh Hải (SN 1990) trú xã Nghi Khánh về hành vi câu trộm chó và Trần Văn Phùng (SN 1973) trú xã Nghi Xuân về hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An). Theo điều tra của cơ quan Công an, 3h ngày 5/11, tại nhà của Trần Văn Phùng ở xóm 1, xã Nghi Xuân, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi trộm cắp chó, tiêu thụ chó do trộm cắp, gồm: Trần Văn Phùng là chủ nhà tiêu thụ chó và Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Thiết là những đối tượng trực tiếp đi trộm cắp chó. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 8 con chó các loại có tổng trọng lượng 107 kg, 3 chiếc xe máy cùng các dụng cụ mà các đối tượng dùng để câu trộm chó như: 3 chiếc kiếm tự chế, 4 súng bắn điện tự chế được nối với ắc quy xe máy để bắn chó và người, 2 vợt để vợt chó mèo, 1 súng bắn bi, 10 bao bì để đựng chó. Một con chó là tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An). Mở rộng chuyên án ngay trong đêm, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Võ Trung Kiên, Võ Trọng Toàn, Hoàng Thanh Hải. Thu giữ 1 xe ô tô tải, 3 xe máy, 5 súng điện bắn chó, 2 thanh kiếm, 2 con chó cảnh và nhiều công cụ phương tiện khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đều bị nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, từ tháng 9/2019 đến nay, các đối tượng đã mang theo hung khí với những thủ đoạn tinh vi thực hiện 70 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.