Bắt giữ đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao nhọn giết người

Sáng 12/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ được đối tượng Trịnh Văn Hùng (SN 1983, trú tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại bến tàu thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái.



Trịnh Văn Hùng là nghi can giết người trong vụ trọng án xảy ra tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà vào 23h30’ ngày 10/11/2020.

Đối tượng Trịnh Văn Hùng.

Thông tin về vụ án cho thấy, thời điểm trên, tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Trịnh Văn Hùng đã xô xát đánh nhau với B.T.C (SN 1971, cùng trú tại địa chỉ trên). Trong quá trình xô xát, đối tượng Hùng đã dùng tuýp sắt gắn dao nhọn gây thương tích tại đầu và vùng bụng anh B.T.C. Mặc dù anh B.T.C được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức truy bắt đối tượng; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

